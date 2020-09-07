西門町星聚點KTV爆大亂鬥　互瞄不爽「4打1」大批警力壓制

記者張君豪／台北報導

台北市萬華區星聚點KTV 5日清晨發生消費者僅因互看不順眼，爆發口角肢體衝突！萬華警方獲報後轄區西門町派出所警員到場維持秩序，警方表示現場為蔡姓男子等一夥4人毆打另外一名從店內走出的吳姓男子，但雙方均不認識，僅因對看、蔡男等人認為對方挑釁就出手教訓。

▲萬華區西門町星聚點KTV 5日清晨發生一起消費者在店外鬥毆事件，警方出動大批警力到場制止。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華區西門町星聚點KTV 5日清晨發生一起消費者在店外鬥毆事件，警方出動大批警力到場制止。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方獲報後出動大批警力到場維安，並將衝突雙方隔開；轄區西門町派出所長呂滄淇表示，警方到場時蔡男一夥有1人先行離去，先逮捕帶回3名毆打民眾犯嫌，並循線約談另名男子到案中。

警方調查，發生衝突的兩邊民眾並不認識，僅因互看細故加上徹夜歡唱有飲酒，情緒較難控制就大打出手，訊後依聚眾鬥毆罪嫌將這些藉酒闖禍的K歌民眾移送法辦。警方呼籲，民眾在公共場所遇有口角爭執，應保持理性冷靜處理，避免引發衝突甚至吃上官司。

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