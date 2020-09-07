　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

取消菲律賓入境採檢「最快本週決議」　陳時中曝關鍵原因！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心2日曾表示將針對菲律賓入境採檢政策進行評估，看是否要繼續實施，但6日新增一名確診病例，該個案長期在菲律賓經商，也讓入境採檢議題再次掀起討論。據了解，指揮中心將會安排專家會議進一步討論，最快本週就會做出決議。

▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲菲律賓入境者的篩檢是否會停止，最快本週就會有結果。（圖／記者李毓康攝）

6日新增的近外移入病例是一名40多歲的男性，他長期在菲律賓經商，1日在當地出現發燒、喉嚨痛等症狀，3日獨自返回台灣，經過檢驗確認感染新冠肺炎。

請繼續往下閱讀...

事實上，菲律賓當地疫情嚴峻，指揮中心從7月26日起針對自菲律賓入境的旅客進行全面採檢，但截至8月30日為止的資料，在657名入境者中，有症狀者55人、確診12人，無症狀者602人、確診2人（包含1人為密切接觸者、1人後來出現症狀）。

新冠肺炎全台確診人數為493人，9月7日更新資料。（圖／翻攝自疾管署網站）

▲截至7日凌晨0時30分，全台確診累計共493例。（圖／翻攝自疾管署網站）

指揮中心指揮官陳時中2日曾表示，在過去這一個月的期間，真正因為入境採檢多驗出來的確診者僅有一人，考量到也可能在居家檢疫時，因為發生症狀送醫被採檢出來，指揮中心內部有建議應該取消菲律賓入境採檢，這個意見已經列入考慮，但還需要經由專家審慎研判。

根據《聯合新聞網》報導，指揮中心發言人莊人祥證實，的確有在考慮是否要取消對菲律賓的入境採檢，後續會安排專家會議進一步討論，最快本週就能做出決議。

▼陳時中月初曾提到將開會討論是否繼續施行菲律賓入境採檢。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陳時中上《周玉蔻嗆新聞》。（圖／記者李毓康攝）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
20顆就換錢！電池回收「0.5公斤11元」　兩大超商、家樂福
3點澄清「70萬新竹人喝洗屍水」　楊文科：每天站崗採水檢測！
白露到秋意濃！今晨最低溫16.8度　低壓帶甩雨全台連下4天時
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白露到秋意濃！今晨最低溫16.8度　低壓帶甩雨全台連下4天時間曝

3點澄清「70萬新竹人喝洗屍水」　楊文科：每天站崗採水檢測！

信義區20台特斯拉車聚！車主揪團買豪宅…超狂原因曝光

凌晨叫鹽酥雞到西門町停車場　外送員：鬼月不送萬華！您慢慢等吧

快訊／06：23屏東規模3.9極淺層地震　最大震度2級

取消菲律賓入境採檢「最快本週決議」　陳時中曝關鍵原因！

3點澄清「70萬新竹人喝洗屍水」　楊文科：每天站崗採水檢測！

白露到秋意濃！今晨最低溫16.8度　低壓帶甩雨全台連下4天時間曝

石二鍋6年首度漲價！主鍋+10元一餐近300元　王品回應曝原因

「陳時中用數字騙大眾」！瘦肉精計算有陷阱　　羅智強：又再騙

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

女觀眾被放鳥..看《可不可以》當場失戀QQ　電影創佳績「等曹佑寧回來用肉身償還」

凌晨叫鹽酥雞到西門町停車場　外送員：鬼月不送萬華！您慢慢等吧

快訊／06：23屏東規模3.9極淺層地震　最大震度2級

取消菲律賓入境採檢「最快本週決議」　陳時中曝關鍵原因！

3點澄清「70萬新竹人喝洗屍水」　楊文科：每天站崗採水檢測！

白露到秋意濃！今晨最低溫16.8度　低壓帶甩雨全台連下4天時間曝

石二鍋6年首度漲價！主鍋+10元一餐近300元　王品回應曝原因

「陳時中用數字騙大眾」！瘦肉精計算有陷阱　　羅智強：又再騙

信義區20台特斯拉車聚！車主揪團買豪宅…超狂原因曝光

遊客拍美照「踐踏花海」　殘破場面讓農民氣哭：有人還用躺的！

20顆就換錢！電池回收「0.5公斤11元」　兩大超商、家樂福都行

全球逾88萬死！英國疫情升溫單日近3000確診破紀錄　法再迎住院潮

驚險！白車引擎蓋「頂著大活人」高速狂飆　他抓雨刷強撐30公里

湯姆熊割喉案10歲童慘死！嫌冷血話惹怒全台　一本小說成破案關鍵

字母哥打到傷退！公鹿拒絕被橫掃　米德爾頓36分延長賽澆熄熱火

義大利極右派批政府「淪為中國殖民地」：獨裁政治的特洛伊木馬

連勝文相信年輕人會力挺九二共識　一句「沒人想打仗」掀熱議

基隆新進榜美食TOP10！芋泥球、剉冰必吃　還有甜點咖啡廳可以去

東協論壇視訊會議聲明草案曝光　盼勿升高南海緊張

凌晨叫鹽酥雞到西門町停車場　外送員：鬼月不送萬華！您慢慢等吧

YAMAHA也賣汽車？YZR-M1毒蠍小鋼砲特仕版限量2000台

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

生活熱門新聞

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

白露到秋意濃！今晨最低溫16.8度　全台連下4天時間曝

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

一周天氣曝　低壓帶雨彈周四起甩雨

乾電池回收0.5公斤換11元　超商限時加碼

大媽舞團進公共球場趕人！吼「住院給你看」

「腋毛沒刮」給1星負評！櫃台妹喊冤

信義區特斯拉車聚！車主揪團買豪宅

菜市場長大的台大醫學生「狠狠被英文打敗」

70萬人憂喝到洗屍水　楊文科3點駁斥

好心男身分曝！「塞1000元」援助下跪外送員

國家隊進口假MIT？指揮中心回應

更多熱門

相關新聞

《紐時》：中國鎖定美國大學竊疫苗資料

《紐時》：中國鎖定美國大學竊疫苗資料

《紐約時報》報導，中國情報人員為竊取美國的新冠肺炎疫苗研發資料，除利用在世界衛生組織（WHO）影響力取得相關資訊，還鎖定攻擊他們認為資安較弱的美國大學等學術單位。

她線上授課突不適　鏡頭前昏厥亡

她線上授課突不適　鏡頭前昏厥亡

香港呼籲民眾預約普篩檢測

香港呼籲民眾預約普篩檢測

陸3款新冠肺炎疫苗最快年底上市

陸3款新冠肺炎疫苗最快年底上市

清洗醫院衣物 香港泰籍囚犯確診

清洗醫院衣物 香港泰籍囚犯確診

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫陳時中菲律賓

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

球王喬科維「打裁判」被退賽！無緣8強

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

白露到秋意濃！今晨最低溫16.8度　全台連下4天時間曝

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面