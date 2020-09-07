取消菲律賓入境採檢「最快本週決議」　陳時中曝關鍵原因！

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心2日曾表示將針對菲律賓入境採檢政策進行評估，看是否要繼續實施，但6日新增一名確診病例，該個案長期在菲律賓經商，也讓入境採檢議題再次掀起討論。據了解，指揮中心將會安排專家會議進一步討論，最快本週就會做出決議。

▲菲律賓入境者的篩檢是否會停止，最快本週就會有結果。（圖／記者李毓康攝）

6日新增的近外移入病例是一名40多歲的男性，他長期在菲律賓經商，1日在當地出現發燒、喉嚨痛等症狀，3日獨自返回台灣，經過檢驗確認感染新冠肺炎。

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事實上，菲律賓當地疫情嚴峻，指揮中心從7月26日起針對自菲律賓入境的旅客進行全面採檢，但截至8月30日為止的資料，在657名入境者中，有症狀者55人、確診12人，無症狀者602人、確診2人（包含1人為密切接觸者、1人後來出現症狀）。

▲截至7日凌晨0時30分，全台確診累計共493例。（圖／翻攝自疾管署網站）

指揮中心指揮官陳時中2日曾表示，在過去這一個月的期間，真正因為入境採檢多驗出來的確診者僅有一人，考量到也可能在居家檢疫時，因為發生症狀送醫被採檢出來，指揮中心內部有建議應該取消菲律賓入境採檢，這個意見已經列入考慮，但還需要經由專家審慎研判。

根據《聯合新聞網》報導，指揮中心發言人莊人祥證實，的確有在考慮是否要取消對菲律賓的入境採檢，後續會安排專家會議進一步討論，最快本週就能做出決議。

▼陳時中月初曾提到將開會討論是否繼續施行菲律賓入境採檢。（圖／記者李毓康攝）