　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《紐時》：中國欲竊新冠肺炎疫苗資料　駭客鎖定美國大學

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲網路，駭客，資安，資訊安全，程式碼，程式，木馬。（圖／pakutaso）

▲《紐時》引述知情人士，指出中國欲竊取美國研究資料。（圖／pakutaso）

文／中央社華盛頓6日綜合外電報導

《紐約時報》報導，中國情報人員為竊取美國的新冠肺炎疫苗研發資料，除利用在世界衛生組織（WHO）影響力取得相關資訊，還鎖定攻擊他們認為資安較弱的美國大學等學術單位。

報導引述2名知情人士透露，美國聯邦調查局（FBI）近幾週警告北卡羅來納大學（University of North Carolina），中國駭客團隊試圖入侵該校流行病學系的電腦網絡，但並未成功。

數名美國官員表示，中國駭客還攻擊美國其他幾所大學，部分學校的電腦網絡可能已被成功入侵。

報導指出，中國情報駭客之所以不直接鎖定研發武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗的各藥廠，而把攻擊重點放在大學，因為他們認為這些學術機構的資安保護沒有藥廠嚴格，較容易成功。

除了動用駭客，中國還試圖以其他方式從美國學術界取得疫苗研發資訊。一些美國官員相信，北京不斷嘗試利用美國大學和中國機構的研究合作關係。另有人士警告，在美國的中國情報人員曾試圖從研究人員身上收集相關資訊。

根據聯邦調查局說法，美國政府7月22日之所以下令中國駐休士頓領事館關閉，原因便包括中國情報人員以領事館為據點，嘗試滲透休士頓的醫學專家。

負責國安事務的美國助理司法部長德梅斯（John C. Demers）8月在戰略暨國際研究中心（CSIS）主辦的一場研討會上表示，中國「如果不嘗試從目前正在進行的最有價值生物醫學研究當中竊取資料，才會令人感到意外」，因為這些資訊「從財務或從地緣政治角度來看，都相當有價值」。

報導還引述知情的現任和前任美國官員指出，中國情報人員暗中利用從世衛組織取得的資料，來決定駭客行動方向。

目前仍不清楚，中方究竟如何利用在世衛組織的有力地位來取得全球疫苗研發進展相關資訊。世衛組織雖然最終會把大部分收集到的資料公開，但一名前情報官員表示，中國可能及早獲得世衛認為最有希望的疫苗相關資訊，供駭客利用。

美國現任和前任官員並透露，2月初美國武漢肺炎疫情擴大時，美國情報官員已得知中國做法，因此美國中央情報局（CIA）和其他機關便密切觀察中國在各國際組織的行為，包括世衛。最後也促使白宮5月對世衛採取強硬態度。

不過美國官員相信，至今外國間諜幾乎未從鎖定的美國生物科技公司竊取到資料，包括吉立亞醫藥（Gilead Sciences）、諾瓦瓦克斯（Novavax）和莫德納（Moderna）。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
20顆就換錢！電池回收「0.5公斤11元」　兩大超商、家樂福
3點澄清「70萬新竹人喝洗屍水」　楊文科：每天站崗採水檢測！
白露到秋意濃！今晨最低溫16.8度　低壓帶甩雨全台連下4天時
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球逾88萬死！英國疫情升溫單日近3000確診破紀錄　法再迎住院潮

義大利極右派批政府「淪為中國殖民地」：獨裁政治的特洛伊木馬

東協論壇視訊會議聲明草案曝光　盼勿升高南海緊張

《紐時》：中國欲竊新冠肺炎疫苗資料　駭客鎖定美國大學

強颱海神襲日本九州！7縣184萬人疏散避難　逾43萬戶停電

韋德齊訪問台灣惹議　捷克「親中總統」受訪批：幼稚挑釁

球王喬科維奇「打裁判」被判退賽！　求情不成無緣進入8強

公寓失火！嫩媽急吼「抓2兒拋3樓窗外」鄰居拿毯接　揪心畫面曝光

二戰以來最高！　美國債務達「最高水平」將超越自身經濟體量

她用「強力膠封住私密處」持刀瘋狂自殘！發狠誣陷前男友下場曝光

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

女觀眾被放鳥..看《可不可以》當場失戀QQ　電影創佳績「等曹佑寧回來用肉身償還」

全球逾88萬死！英國疫情升溫單日近3000確診破紀錄　法再迎住院潮

義大利極右派批政府「淪為中國殖民地」：獨裁政治的特洛伊木馬

東協論壇視訊會議聲明草案曝光　盼勿升高南海緊張

《紐時》：中國欲竊新冠肺炎疫苗資料　駭客鎖定美國大學

強颱海神襲日本九州！7縣184萬人疏散避難　逾43萬戶停電

韋德齊訪問台灣惹議　捷克「親中總統」受訪批：幼稚挑釁

球王喬科維奇「打裁判」被判退賽！　求情不成無緣進入8強

公寓失火！嫩媽急吼「抓2兒拋3樓窗外」鄰居拿毯接　揪心畫面曝光

二戰以來最高！　美國債務達「最高水平」將超越自身經濟體量

她用「強力膠封住私密處」持刀瘋狂自殘！發狠誣陷前男友下場曝光

全球逾88萬死！英國疫情升溫單日近3000確診破紀錄　法再迎住院潮

驚險！白車引擎蓋「頂著大活人」高速狂飆　他抓雨刷強撐30公里

湯姆熊割喉案10歲童慘死！嫌冷血話惹怒全台　一本小說成破案關鍵

字母哥打到傷退！公鹿拒絕被橫掃　米德爾頓36分延長賽澆熄熱火

義大利極右派批政府「淪為中國殖民地」：獨裁政治的特洛伊木馬

連勝文相信年輕人會力挺九二共識　一句「沒人想打仗」掀熱議

基隆新進榜美食TOP10！芋泥球、剉冰必吃　還有甜點咖啡廳可以去

東協論壇視訊會議聲明草案曝光　盼勿升高南海緊張

凌晨叫鹽酥雞到西門町停車場　外送員：鬼月不送萬華！您慢慢等吧

YAMAHA也賣汽車？YZR-M1毒蠍小鋼砲特仕版限量2000台

網揪《玩很大》左下角驚人畫面　「裸女日光浴」無碼全播出！

國際熱門新聞

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

球王喬科維「打裁判」被退賽！無緣8強

韓人批台灣「貧民村」　陸網嗆：你有資格罵？

韋德齊訪問台灣　捷克總統：幼稚挑釁

行動電源爆炸　他一秒被炸飛

她用強力膠封私處　誣陷前男友下場曝

億萬男富豪愛上女兒前男友！求婚成功

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

她拿全新iPhone自拍　下秒1.5km落下悲劇了

公寓失火　嫩媽「2兒拋窗外」畫面曝

漢人打輸印度軍隊！蒙藏裔慘當解放軍「肉靶」

她線上授課突不適　鏡頭前昏厥亡

珍奶成魔咒！每爆紅日本就不景氣

10歲童狂存零用錢...買壽司「想請媽媽吃」

更多熱門

相關新聞

取消菲律賓入境採檢？最快本週決議

取消菲律賓入境採檢？最快本週決議

中央流行疫情指揮中心2日曾表示將針對菲律賓入境採檢政策進行評估，看是否要繼續實施，但6日新增一名確診病例，該個案長期在菲律賓經商，也讓入境採檢議題再次掀起討論。據了解，指揮中心將會安排專家會議進一步討論，最快本週就會做出決議。

美國債務達「最高水平」將超越自身經濟體量

美國債務達「最高水平」將超越自身經濟體量

川普封殺Tiktok衝擊美國網路教師

川普封殺Tiktok衝擊美國網路教師

她線上授課突不適　鏡頭前昏厥亡

她線上授課突不適　鏡頭前昏厥亡

香港呼籲民眾預約普篩檢測

香港呼籲民眾預約普篩檢測

關鍵字：

美國中國新冠肺炎新型冠狀病毒駭客大學藥廠

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

球王喬科維「打裁判」被退賽！無緣8強

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

白露到秋意濃！今晨最低溫16.8度　全台連下4天時間曝

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面