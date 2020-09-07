白露到秋意濃！今晨最低溫16.8度　低壓帶甩雨全台連下4天時間曝

▲今各地大致多雲到晴。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

「白露」到秋意濃！今天（7日）是24節氣的白露，中央氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗的16.8度。氣象局預報員張承傳提醒，周二起水氣慢慢增多，周四至周日低壓帶影響，全台一整天都有短暫陣雨機率。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今各地大致為多雲到晴，花蓮、台東和恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區午後也有零星短暫雷陣雨。

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張承傳指出，今晨輻射冷卻作用，台南以北到宜蘭低溫約20到23度，自動測站最低溫是苗栗的16.8度，人工測站則是嘉義的20.4度；白天西半部、東北部高溫約33、34度，花東約31、32度。

▼今晨秋意濃。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

張承傳說，周二、周三水氣慢慢增多，除花東仍有局部短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨慢慢變明顯，而周二仍偏山區，但周三山區和平地午後雷陣雨都會變多。

張承傳提醒，周四至周日低壓帶影響，各地降雨不分白天晚上，一整天都有短暫陣雨機率，主要水氣仍偏白天，但晚間仍有零零星星降雨。

「白露」是秋天的第三個節氣，從這天露水一天比一天凝重成露，夜晚及清晨可見到顆顆清透的露珠附著在地面和植物上；俗話說「白露秋分夜，一夜涼一夜」，此時夜晚會有一絲絲秋涼感，且一天比一天涼，代表秋天來了。

▼未來一周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▼海神颱風侵襲日韓。（圖／氣象局）