3點澄清「70萬新竹人喝洗屍水」　楊文科：每天站崗採水檢測！

▲新竹縣長楊文科發表聲明駁斥洗屍水風波。（圖／翻攝自Facebook／楊文科）

記者黃翊婷／綜合報導

新竹縣竹東鎮日前爆出有殯葬業者疑似將未經處理的遺體清潔廢水直排入頭前溪，掀起「洗屍水」風波。對此，新竹縣長楊文科6日在臉書列出3點聲明，嚴正強調絕對沒有洗屍水，而且為了化解民眾的疑慮，環保局每日都有派員站崗採水檢驗，「每個人都有生命落幕的時刻，尊重亡者是做人最基本的道德，不要用汙衊或不雅字眼來形容亡者。」

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針對「近70萬新竹人日日飲用洗屍水」的疑雲，楊文科6日在臉書PO出一篇665字的聲明澄清，爆料媒體雖然有提出疑問的自由，但這件事攸關民生及健康，不應該成為特定利益團體或是政治攻擊的手段，甚至不該造成民眾不必要的恐慌，「我在此發表嚴正聲明，沒有洗屍水！」

楊文科列出3點反駁，首先，竹東有6家合法的殯葬業者，對於沒有依照《殯葬管理條例》申請殯葬設施的部分，已經在今年8月14日裁罰30至40萬元的罰鍰，並限期3年改善，甚至會同竹東鎮公所向6業者提出要求，不得在設施內從事遺體洗穿化殮等行為。

▼▲當地居民擔憂喝到未經處理的廢水。（圖／東森新聞）

第二，楊文科表示，為了化解民眾的疑慮，除了請縣政府民政處會同竹東鎮公所加強稽核，也另外派遣環保局人員每日前往站崗採水檢測，看看是否真的有出現媒體質疑的「化學物質」；第三，為了避免民生健康議題政治化，進而造成民眾恐慌，希望大家不要再散布假訊息，否則可能會觸犯《社會秩序維護法》及《刑法》等相關規定。

楊文科在聲明最後提到，新竹縣的確沒有大型的生命紀念園區，合法的殯葬設施量體也都過於狹小，進而衍生出相關問題，他上任之後也將興建生命紀念園區視為重要建設之一，目前正在加速辦理中，「每個人都有生命落幕的時刻，尊重亡者是做人最基本的道德，不要用汙衊或不雅字眼來形容亡者。」

▼楊文科臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／楊文科）