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蔡英文：國民法官制即將上路　期待律師多給政府建議

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▲▼總統蔡英文出席律師公會全國聯合舉辦的律師節慶祝大會。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席律師公會全國聯合舉辦的律師節慶祝大會。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文6日南下台南，參加律師公會全國聯合舉辦的律師節慶祝大會。她在致詞時提到，「國民法官制度」即將上路，期待律師可以跨世代、跨縣市合作，提供政府更多法制工作的建議。

蔡英文表示，過去一年是律師制度及爭取司法改革大步向前的一年，去年底立法院三讀通過律師法修正案，條文從修法前53條，增加為146條，是歷年來最大幅度的修法。

蔡英文指出，新法上路之後，第一屆的全律師會的正、副理事長、理監事等，已經直接票選完成，這是律師界、自治的重大成就。

蔡英文表示，最近司法院也持續邀請律師界商討「國民法官制度」上路前的準備工作，期待律師可以跨世代合作、跨縣市合作，提供政府法制工作的建議，將專業、經濟及第一線傾聽民眾的心聲表達出來。

▼總統蔡英文出席律師公會全國聯合舉辦的律師節慶祝大會。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席律師公會全國聯合舉辦的律師節慶祝大會。（圖／總統府提供）

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