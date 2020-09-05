　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最代表2020年的日常畫面　蔡英文：李登輝肖像畫「同框」防疫人員

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蔡英文投稿金馬影展的照片。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文投稿金馬「群眾素材募資計畫」的照片。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

今年金馬影展發起「群眾素材募資計畫」，邀請民眾投稿2020年的日常畫面，到時成品將會在本屆金馬頒獎典禮舞台上呈現。對此，總統蔡英文5日晚間表示自已投搞了，並透露她所認為的2020年日常畫面，是由前總統李登輝肖像畫與防疫人員「同框」的瞬間。

「對你來說，最能代表2020年的日常畫面是什麼？」蔡英文指出，今年的金馬影展非常特別，主辦方特別發起「群眾素材募資計畫」，邀請民眾投稿2020的日常畫面，且不限器材設備、不分國籍語言，只要願意，就可以參與，而這些投稿的照片和影片，將由去年金馬獎得主加以設計和編排，最後呈現在今年金馬頒獎典禮的舞台上，「這將是一次由所有人共同創作的金馬獎」。

蔡英文透露，「我已經投搞了」，在她投稿的照片裡，她的攝影同仁捕捉到民主前輩與防疫夥伴「同框」的瞬間。她直呼，「這是台灣民主的日常，也是台灣之所以值得我們驕傲的原因」。

蔡英文將投稿的照片主題訂為「前往明天的路上」。她表示，謝謝民主前輩，也謝謝防疫夥伴。不論世界如何變化，民主的光，都將繼續照亮著台灣。

另外，蔡英文也提醒活動截止日期到9月14日，「歡迎一起投稿」。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
嗆女客買120包蜜餞「看起來像代購」　百年老店怒回應
快訊／小客車國道追撞砂石車！女乘客困車內慘死
快訊／上一秒還在揮手！金曲歌手「台上突倒下」緊急送醫
婆婆罵「不工作還花尼克錢」！Ashly溫柔回應…網讚：超棒另
猿獅衝突大亂鬥！郭阜林被砸...甩球棒要黃子鵬「過來啊」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

最代表2020年的日常畫面　蔡英文：李登輝肖像畫「同框」防疫人員

蔡英文讚藥師扮第一線尖兵　抓到中國製口罩混充口罩

被美豬、加利公司氣到血壓升高　李來希：喝降血壓藥劑也無效

快訊／勞保年改月領金額大砍1/3？　勞動部急發3聲明：是逐步

AIT新一期《請問發言人》　網敲碗問：為何要台灣人吃瘦肉精？

無緣的情人！　蔣萬安：希望陳玉珍找到值得「緊抱」的對象

中市營造業職業工會40周年慶　盧秀燕：市府是勞工堅強後盾

遭自家人質疑卡位2022　羅智強回嗆：有時間抹黑不如做有意義的事

被嘲「站不起來」　吳斯懷酸何志偉：但我看到美國爸爸也跪不下去

衛福部稱限制劑量瘦肉精安全　時力怒轟：為何國軍、學校都不吃？

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

「醫好了也沒用」醫生勸換工作 大胃王職傷重:考慮退出YT圈

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

進入宇宙？實測真空機玩轉物品　棉花糖瞬間腫大、可樂像「沸騰」

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

最代表2020年的日常畫面　蔡英文：李登輝肖像畫「同框」防疫人員

蔡英文讚藥師扮第一線尖兵　抓到中國製口罩混充口罩

被美豬、加利公司氣到血壓升高　李來希：喝降血壓藥劑也無效

快訊／勞保年改月領金額大砍1/3？　勞動部急發3聲明：是逐步

AIT新一期《請問發言人》　網敲碗問：為何要台灣人吃瘦肉精？

無緣的情人！　蔣萬安：希望陳玉珍找到值得「緊抱」的對象

中市營造業職業工會40周年慶　盧秀燕：市府是勞工堅強後盾

遭自家人質疑卡位2022　羅智強回嗆：有時間抹黑不如做有意義的事

被嘲「站不起來」　吳斯懷酸何志偉：但我看到美國爸爸也跪不下去

衛福部稱限制劑量瘦肉精安全　時力怒轟：為何國軍、學校都不吃？

21歲嫩妻公廁產子「裝箱丟垃圾桶」！丈夫喊冤：根本不知道她懷孕

蘇打綠開分身「魚丁糸」北流壓軸獻唱　青峰自虧：被告到麻痺了

林子豪猛打包辦3打點　U18中華10比1輕取台南市

周興哲開唱「霸氣寵粉3連發」！　助攻女粉絲求婚成功

擔心《不可能7》拍攝延誤　阿湯哥砸千萬包郵輪「給工作人員住」

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

爆分居演員老公…前田敦子超市遭跟拍！「小孩很危險」吐恐怖心聲

嗆女客買120包蜜餞「看起來像代購」　百年老店氣回應：她講的都對

中職／藍寅倫看黃子鵬變老虎嚇一跳　想為他和郭阜林說點話

快訊／小客車國道10號追撞砂石車！女乘客困車內慘死

政治熱門新聞

快訊／勞保年改月領金砍1/3？勞動部3聲明：是逐步

加利老闆遭爆疑似「捐款韓國瑜」

網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部：子虛烏有

新北議員蔡淑君無預警昏倒　後腦杓撞傷流血

政府沒監督加利？　林靜儀打臉葉元之

蔡英文掛保證：全台國中小學2年內「班班有冷氣」

快訊／政府準備開鍘加利科技　撤銷醫材證照、收回口罩機

吳斯懷酸何志偉：我看到美國爸爸也跪不下去

2024總統大選勝券在握？　侯友宜：我拿新北市長入門票

國防部：共軍資通電已具備癱瘓我作戰能力

罷免陳致中總部成立！連署人畫瓢蟲暗諷

國防部：漢光死傷醫療費軍醫局全付

李來希被美豬、加利公司氣到血壓升高

加利老闆嗆這句話　律師驚嘆：自掘墳墓啊！

更多熱門

相關新聞

防疫公益演唱會黃偉哲盛裝走星光大道

防疫公益演唱會黃偉哲盛裝走星光大道

長期致力於公益的愛爾麗集團5日台南舉辦首場「感謝有你防疫公益演唱會」，聘請重量級巨星在台南文化中心首站開唱，活動邀請約兩百名醫護警消到場觀賞，內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲、副市長許育典受邀擔任貴賓，與警消弟兄走星光大道入場，受到現場民眾熱烈的歡呼，讓週末的府城充滿愛與熱情。

愛爾麗集團舉辦防疫公益演唱會

愛爾麗集團舉辦防疫公益演唱會

蔡英文讚藥師扮尖兵　抓到中國製口罩混充口罩

蔡英文讚藥師扮尖兵　抓到中國製口罩混充口罩

可樂娜小姐傳病毒！醫護人員6撇步踹走她

可樂娜小姐傳病毒！醫護人員6撇步踹走她

捷克訪團離台　蔡英文：期待下次見面可脫下口罩

捷克訪團離台　蔡英文：期待下次見面可脫下口罩

關鍵字：

蔡英文李登輝防疫金馬群眾募資

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

看「婆婆殺了我」二伯感觸超深！

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

《黑澀會》米奇「宣布離開台灣」

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

陳文杰假動作　富邦開心後傻眼

蔡依林染「超前衛髮色」　網看傻：媽啊

普渡關籠6柴！網見反差景象笑噴

故意撞死2人！他下車興奮跳舞

23歲超美3寶媽「綁鐵賺錢」！領到薪水感動爆哭

更多

最夯影音

更多
在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見
林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面