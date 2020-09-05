最代表2020年的日常畫面　蔡英文：李登輝肖像畫「同框」防疫人員

▲蔡英文投稿金馬「群眾素材募資計畫」的照片。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

今年金馬影展發起「群眾素材募資計畫」，邀請民眾投稿2020年的日常畫面，到時成品將會在本屆金馬頒獎典禮舞台上呈現。對此，總統蔡英文5日晚間表示自已投搞了，並透露她所認為的2020年日常畫面，是由前總統李登輝肖像畫與防疫人員「同框」的瞬間。

「對你來說，最能代表2020年的日常畫面是什麼？」蔡英文指出，今年的金馬影展非常特別，主辦方特別發起「群眾素材募資計畫」，邀請民眾投稿2020的日常畫面，且不限器材設備、不分國籍語言，只要願意，就可以參與，而這些投稿的照片和影片，將由去年金馬獎得主加以設計和編排，最後呈現在今年金馬頒獎典禮的舞台上，「這將是一次由所有人共同創作的金馬獎」。

蔡英文透露，「我已經投搞了」，在她投稿的照片裡，她的攝影同仁捕捉到民主前輩與防疫夥伴「同框」的瞬間。她直呼，「這是台灣民主的日常，也是台灣之所以值得我們驕傲的原因」。

蔡英文將投稿的照片主題訂為「前往明天的路上」。她表示，謝謝民主前輩，也謝謝防疫夥伴。不論世界如何變化，民主的光，都將繼續照亮著台灣。

另外，蔡英文也提醒活動截止日期到9月14日，「歡迎一起投稿」。