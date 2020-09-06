馬英九把憲兵地區指揮官降編　蔡英文擬推恢復「少將」編階

▲「木曜4超玩」拍攝《一日憲兵》，讓國人看到國軍平時訓練的辛苦。（圖／翻攝自泱泱臉書）



記者陶本和／台北報導

在前總統馬英九任內，將憲兵地區指揮部、憲兵學校校長，為因應「精粹案」，多把少將編階指揮官改為上校。對此，在後備憲兵向總統蔡英文建言後，近日國防部已研議將憲兵203、204指揮部指揮官，由上校恢復少將編階。

適逢93軍人節期間，由邰智源、KID、泱泱主持的「木曜4超玩」的「一日系列」單元前進總統府，體驗一日憲兵的操練，邰智源、KID、泱泱親自上哨，與蔡英文近距離接觸，讓國人不僅看到國軍平時戮力戰訓的辛苦，也看到平時憲兵養成訓練的過程。

事實上，在過去四地的憲兵指揮部、憲兵學校校長，皆為「少將」編階，但在馬英九執政期間，因應「精粹案」只留下中樞衛戍任務的202指揮部指揮官為少將外，其餘203、204、205，以及憲兵訓練中心皆降為上校。

對此，後憲團體近日向蔡英文提出建言，希望比照202指揮部，把中、南部的指揮官調整為少將，如此在協調聯繫，以及任務執行上較為暢通，而國防部近期也已經在研議中。

▼憲兵211營官兵行軍禮。（圖／記者李毓康攝）



其他人也看了這些...

►「數位身分證」遺失補領收900挨轟 內政部急滅火拋4大成本費用

►數位身分證200元變900元貴在這 「軍事機密等級」超越健保卡、信用卡

►10月換「數位身分證」延期擬大漲價！ 內政部預告：補領每張900元

►振興一下我們的美麗