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12月「每天死3千人」！　美預測新冠死亡數：年底衝破41萬人

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▲▼ 新冠肺炎,口罩,美國。（圖／路透）

▲美國為全世界第三大人口國，感染新冠病毒的病例數也是全球最多。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國新冠肺炎確診個案數迄今仍是全球最高，累計624萬多人感染、18.8萬人病逝。根據華盛頓大學健康數據評估中心4日發布的最新預測，美國今年底之前，死亡人數將翻倍飆升至41萬人，到了12月，每日死亡數上看3000人。

路透報導，美國為全世界第三大人口國，感染新冠病毒的病例數也是全球最多，儘管戴口罩已被視為防堵疫情擴散的關鍵措施之一，如今口罩使用的狀況已自8月初高峰逐步下降，以伊利諾伊州及愛荷華州等中西部的州最為明顯，而這些地方的確診數則在不斷增加中。根據美國疾病控制預防中心（CDC）預測，到了9月26日，全美新冠死亡數將介於20萬人至21.1萬人之間。

▲▼新冠肺炎,美國,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲該機構預測，全美12月每日染疫死亡數將攀升至近3000人，到了2021年1月1日這天，料死亡人數增加到41萬人。（圖／達志影像／美聯社）

只不過，根據華盛頓大學健康數據評估中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）4日表示，由於季節及大眾警覺性下降的因素，「全美12月每日染疫死亡數將攀升至近3000人，到了2021年1月1日這時候，料死亡人數增加到41萬人，也就是說，從現在到年底這段期間會有22.5萬人死亡。」此外，若把此預估模型拿來計算全球未來疫情，數據顯示，各國死亡人數也將翻倍增至280萬人。

健康數據評估中心表示，儘管美國已自7月的每日新增確診7萬例的高峰降為每日4.5萬例，疫情擴散情況看似趨緩，但新冠肺炎已名列全美第2大死因，僅次於心臟病。翻開疫情統計資料，儘管近期德州、佛州、加州感染率逐漸下降，但許多中西部州郡的疫情仍在迅速擴散中，仍未受控。

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