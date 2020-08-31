學校憂營養午餐混美豬牛！教育部：以國產肉品為主，少用加工品

記者許展溢／台北報導

蔡政府8月28日宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口，以及放寬美牛來台，不少學校傳出反對聲浪，憂美豬牛會混進學餐，雖教育部第一時間函請各級學校供應膳食，「一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材」，但仍遭批政策荒唐，教育部回應，學校營養師會本於專業開立菜單以國產肉品為主，少用加工品。

▲ 有學校憂心學生營養午餐會混入美豬牛。（圖／記者謝婷婷攝）



教育部說明，8月28日已函請各級學校供應膳食，一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材，且依學校衛生法規定，以加強學生之在地食農教育，了解食材來源，理解在地食材與飲食文化。

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教育部進一步指出，學校衛生法第23條第3項規定，學校供應膳食其食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品。中央自106年開始亦透過補助地方政府推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材（三章一Q），補助學校午餐每人每餐3.5元，並自107學年度全面實施，以落實採用具國產生鮮豬肉追溯標章之生鮮畜產品，因此目前餐費足夠採用國產豬肉。

▲教育部表示，已函請各級學校供應膳食，一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材。（圖／記者崔至雲攝）



教育部表示，依「學校外訂盒(桶)餐採購契約（參考範本）」第34條亦規定，肉類應優先採用具 CAS 台灣優良農產品標章或產銷履歷農產品（TAP）標章，或國產生鮮豬肉追溯之產品。

教育部強調，根據規定，學校供應餐食者，應由學校或供應商至前項（午餐）平台登載食品相關資訊，包括食材原料、品名、供應商等。因此學校午餐使用食材均應依規定登錄，使食材資訊透明。

最後教育部提到，有關午餐落實國產豬肉案，學校營養師會本於專業開立菜單「以國產肉品為主，少用加工品。」教育部也會請各縣市政府配合肉品來源之標示落實執行。

