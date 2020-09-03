我38校入泰晤士世界排名　教育部承諾：持續投注資源、檢討法規鬆綁空間

▲教育部表示，未來將繼續投注資源、精進機制，協助我國大學提升國際競爭力。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

英國泰晤士報高等教育特刊最新大學世界排名，我國共有38校進入排名。教育部表示，未來將繼續投注資源、精進機制，並積極檢討法規鬆綁空間與穩健可行作法，協助我國大學在教學、研究、產學合作、國際交流上持續進步，藉此提升國際競爭力。

教育部說明，世界排名不是大學辦學的唯一目標，但仍是不能忽視的重要指標，尤其此次排名成果，國內大學在教學、研究、國際化、產學合作等面向的進步表現，不僅奠基於過去10年間頂大、教卓及典範科大等計畫的基礎，更展現了近年來「高等教育深耕計畫」的推動成果，除了協助各校發展特色外，並透過全校型計畫及國際重點學院補助，支持大學提升國際競爭力。

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教育部表示，高等教育深耕計畫建立長期穩定的「特色領域研究中心」發展機制，鼓勵國際共同發表論文，並與國際知名中心交流培養人才。另透過「玉山學者」提供符合國際競爭水準的薪資待遇，延攬國際頂尖學者來台任教、引入國際研究團隊，並搭配彈薪制度提供適足誘因，延攬留任教學研究表現突出的教研人員。

教育部強調，非常肯定大學配合政策所推動的計畫設計機制及投入的經費，能夠幫助學校師生在世界排名展現具體成果。未來教育部將會繼續在相關計畫投注資源、精進機制，並積極檢討法規鬆綁空間與穩健可行作法，協助我國大學在教學、研究、產學合作、國際交流上持續進步，藉此讓大學更進一步提升國際競爭力，並對台灣社會做出更大的貢獻。

