教育部小一贈書《國王與國王》同性議題遭批　團體疾呼：重視性平

▲教育部推廣性別平等，贈送國小新生的書籍之一是《國王與國王》，卻受到部分人士批評施壓。（圖／記者崔至雲攝）

文／中央社記者陳至中台北5日電

教育部推廣閱讀，贈送國小新生的書籍中，《國王與國王》涉及同性議題，引發爭議。台灣青年民主協會今天呼籲教育部堅持性別平等價值，並批判新北市立圖書館遭施壓而下架該書。

教育部推動「國民中小學新生贈書與閱讀推廣計畫」，109學年度共採購40.9萬冊書籍，發給國中、國小新生每人一本。書單中《國王與國王》，內容敘述皇后為王子安排相親，王子愛上的卻是公主的哥哥，引發「全民拔菜總部」不滿，在臉書號召8日上午到教育部「向部長求婚」，並諷刺地說，娶到部長，才能阻止絕子絕孫的教育。

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台灣青年民主協會在臉書聲援《國王與國王》，認為教育者應讓學童瞭解不同群體的差異，學會互相尊重，性別平等更應從小扎根，才能避免歧視釀成的悲劇一再重演。

台灣青年民主協會呼籲教育部堅持性別平等價值，也質疑新北市立圖書館遭反同團體施壓，全面下架「國王與國王」。協會臉書指出，與新北市圖來回確認，《國王與國王》將進入選書小組會議，討論分類為「童書」是否合理。

教育部昨天告訴中央社記者，《國王與國王》是由審書委員推薦，也被文化部公告的「第41次中小學生讀物選介」認為適合學齡前、小學低年級閱讀，整體而言是一本溫和介紹多元差異的繪本。

教育部表示，贈書計畫期待透過教師導讀、親子共讀等方式，讓孩子樂在閱讀。教育部並未主動要求各校回收該書，但表明學生如有需求，學校可於11日前以「加退書」的方式辦理書籍更換。