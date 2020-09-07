強颱海神登陸南韓！降500mm暴雨「核電廠」運轉停　隧道擋坡坍方

▲颱風海神登陸朝鮮半島，濟州島、蔚山、釜山首當其衝。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第10號颱風「海神」挾帶強風暴雨襲擊日本九州後，一路以每小時48公里的速度持續往北前進，從濟州島東部海面掃過，強勁的暴風圈在濟州島降下超過530毫米暴雨，使濟州國際機場今（7）日上午航班全數停飛，島上近5百多戶停電；而稍早於上午9時（當地時間）從蔚山南端登陸朝鮮半島（韓半島），南韓全境進入暴風圈，預估下午受地形影響，威力降為中颱，從江原道江陵出海。

根據《韓聯社》，強颱海神威力不容忽視，從6日至7日上午7時，濟州市朝天邑善屹里降下537.5毫米暴雨、漢弩山御里牧降下537.5毫米雨量。而濟州國際機場繼6日停飛31班航班後，原定7日上午的241班航班也遭全數取消停飛。西歸浦市大靜邑498戶停電；西歸浦表善面與涯月邑2處住宅淹水。

▲颱風海神登陸，釜山市區內傳出各種災情。（圖／達志影像）

海神登陸朝鮮半島後，首先受到衝擊的便是蔚山、釜山等東南部地區，其中位於慶尚北道慶州市的月城核電廠2號與3號渦輪發電機疑似受颱風影響，分別於7日上午8時38分、9時18分停止運轉，目前尚未傳出輻射外洩。

蔚山市在海神登陸後，截至7日上午9時共累計117毫米雨量，使得太和江暴漲、水勢不斷上升，當地政府已於8時40分發佈洪水警報；南區無去洞一帶約有2萬7千戶停電、蔚州郡則有4100戶停電。

而現代汽車在蔚山市的第5工廠、汽車零件製造商現代摩比斯（Hyundai Mobis）傳出停電消息；現代重工業在蔚山市的造船廠也傳出海水淹進廠內；甚至有中小企業工廠的屋頂遭到強風吹飛。

▲強颱海神，造成釜山市區道路積水。（圖／達志影像）

另外，釜山市江西區美音隧道擋土坡坍方，該道路為通往昌原的重要道路，目前已實施管制、禁止進入；釜山市東萊區一名57歲的男性受困於陸橋電梯內；釜山市釜山鎮區發生土石坍塌，一旁的公寓大樓外牆遭土石覆蓋等。

根據韓媒《YTN》，慶尚南北道已逐漸脫離暴風圈影響，而京釜線、東海線部分路段列車停駛。

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