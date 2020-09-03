開放瘦肉精美豬　徐巧芯憂：國軍、營養午餐、老人共餐難以稽查





▲台北市議員徐巧芯。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中央日前宣布開放萊克多巴胺美豬進口，然而卻尚未公布美豬開放部位，衛福部長陳時中2日甚至表示，目前規劃開放「全豬」進口。台北市議員徐巧芯3日從縣市政府的角度呼籲中央，對於高風險族群食用含萊克多巴胺肉品後所產生的相關風險，政府應正面交代。

徐巧芯指出，政府現在規劃「全豬開放」，就是讓民眾最擔憂含萊克多巴胺殘留量較高的美豬內臟部分即將進口，政府早在公布美豬牛進口時的說帖裡，對於內臟進口的說法就相當隱晦，僅提到沒有進口，但沒有進口並不表示不會開放進口。

徐巧芯強調，2012年國民黨執政時，第一句政策的標語是「牛豬分離」、第二句話是「排除內臟」，國民黨從未開放含瘦肉精的豬肉進口，這在國民黨執政時期是非常清楚的政策。因為當時國民黨政府了解萊克多巴胺在豬肉內臟的殘留量較高，且台灣的食用習慣與國外完全不同，所以國民黨政府一開始就排除內臟。但這次民進黨政府卻是規劃「全豬進口」，就代表未來含萊克多巴胺美豬內臟在台灣也吃的到。

徐巧芯說，萊克多巴胺對於部分族群是有較高的風險，她以三高族群為例，心血管疾病患者對萊克多巴胺的肉品食用相較是不太能去攝取，政府應告訴民眾，哪些族群在什麼健康疾病的狀況下，吃到瘦肉精美豬會對民眾產生身體上的不良影響？是否有相關風險？都是政府應該要正面交代的問題。

針對有民眾表示，瘦肉精美豬進口後，要不要吃是自己可以選擇的，徐巧芯則回應，有3種類型的民眾是沒有辦法自己選擇的，第一是國軍，第二是食用學校營養午餐的學生，除營養午餐外，學校裡大多有員生合作社、校園餐廳等，最後就是時下最流行的老人共餐，上述食用的肉品都是政府難以稽查的項目。

徐巧芯提到，學校營養午餐的部分菜單，依現行制度可能無法完全檢驗出是否含有瘦肉精美豬，若食材沒有標示驗證標章時，民眾根本無從得知肉品來源，及肉品中是否殘留瘦肉精含量。政府告訴民眾開放進口美豬牛很安全，孩童不會吃到，但實際上真的安全？目前僅聽見政府喊著要開放，卻完全沒說明配套措施。

另外，有關各縣市辦理的老人共餐活動，徐巧芯表示，有些共餐食材由里長自己烹飪相較安心，但有不少共餐食材是訂購餐盒或在便當店購買。若有長輩是三高高風險族群，參加地方政府舉辦的共餐活動時，不慎吃到含萊克多巴胺的美豬進而對長輩身體健康造成影響，誰能來為這件事負責？未來會對萊克多巴胺美豬議題提出相關市政建議，也會要求台北市政府進行相關政策修正。

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