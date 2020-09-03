陳時中「全豬開放」引熱議！陳吉仲：美豬賣台佔全國消費1%水準

▲陳吉仲說，內臟本來就可進口，只是沒有萊克多巴胺安全容許量 。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（3日）宣布文旦策略聯盟十大產地農會聯合行銷柚香禮券活動，農委會主委陳吉仲聯訪被問，衛福部長陳時中提到規畫開放「全豬」進口表示，2002年到現在，美國賣到台灣豬肉，佔市場愈來愈低，現在只佔全國消費1%水準。

陳吉仲說，這是公開資訊，2002年台灣加入WTO，豬分六部位開放，包括腹脅肉、豬雜碎和豬蹄旁等，至於陳時中說的「全豬開放」，是六部位依照貿易海關進口，之前進口的都沒有萊克多巴胺，不管是美國、加拿大等國家，且2002年到現在，美國賣到台灣豬肉，佔市場愈來愈低，現在只佔全國消費1%水準。

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陳吉仲說明，消費者在乎的是，到底內髒有無進口，雖預計依Codex標準訂定萊克多巴胺安安全容許量，但去查美國過去賣給台灣所有豬肉和不同部位，沒賣豬肝、豬腎，甚至其他進口豬肉產品，都是用冷凍方式進來，冷凍再解凍和國人飲食消費習慣完全不一樣，他還說若不相信，之後要帶大家去吃麻油雞看看，看冷凍完可不可做，就像傳統市場包水餃，不可能用冷凍肉解凍完再包，一定是用溫體豬。但知道外界仍有相關食安疑慮，會全力溝通，把進口豬肉所有產品和通路流向跟大家報告。

▲陳吉仲說，外界仍有相關食安疑慮，會全力溝通。（圖／記者許展溢攝）

媒體追問肝臟、腎臟等部分Codex都有訂出標準，陳吉仲之前說從來沒進口，代表之後都可以進來台灣？若用在加工肉品會有特別標示？陳吉仲回應，內臟本來就可進口，只是沒有萊克多巴胺安全容許量 ，加拿大也沒用萊克多巴胺也是可出口，殘留標準訂出來不代表會增加，可檢視相關內臟進口數字跟國人飲食習慣，是不會有很大影響。至於百億基金？陳吉仲強調，不是今年編列就直接用完，下週會和各地養豬協會確認並公布用途，依法辦理。

另外，台灣動物社會研究會今召開記者會指出，2016年陳吉仲承諾要屠宰人性化，政府稱台灣溫體豬肉能抵抗「美豬」，但現行豬肉生產仍維持十分糟糕的「豬隻活體拍賣」制度，殘忍又落後。陳吉仲說，所有動物福利，在農業生產裡會大力推，尤其做動物福利的農民，貸款會優惠，屠宰也希望人道，動團建議虛心聆聽，會一步步往前走，透過相關行銷和標章，鼓勵更多農民以動物福利為主從事生產。

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