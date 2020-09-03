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避免台灣豬肉漲價　農委會：若國內供應不足就會限制出口

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▲▼農委會副主委黃金城。（圖／翻攝自YouTube／行政院開麥啦-2）

▲農委會副主委黃金城。（圖／翻攝自YouTube／行政院開麥啦-2）

記者黃巈禾／台北報導

台灣明年將開放美豬進口，而台豬在口蹄疫除名之後陸續出口至澳門、香港、韓國、模里西斯、斐濟群島、塞內加爾等地，菲律賓近日也同意台豬出口。面對民眾擔心未來台豬價格可能上漲，農委會3日表示，若國內供應不足，就會限制出口，以穩定價格。

農委會3日赴行政院報告「台灣走出去─參與國際經貿的最後一哩路」。對於民眾憂心未來台豬可能漲價，農委會副主委黃金城表示，台灣鮮豬肉已出口到澳門，當然豬肉是國人的民生必需品，不可能讓豬肉毫無限制往上調漲，只有國內供應不足的時候，才有可能會一直往上漲。

黃金城指出，出口的部分，以澳門為例，澳門要求每個禮拜1000頭台灣豬，但台灣目前不可能有這麼高的量可以出口，因此，答應給澳門100至150頭台灣豬，會持續監控國內生產的量是否足夠供應國內，如果國內不足，出口就會有所限制。

▲▼金門縣府頒令禁用廚餘，養豬戶自製環保酵素水餵食增加抵抗力 。（圖／記者陳以昇攝）

▲台灣豬 。（示意圖／記者陳以昇攝）

黃金城提到，台灣豬肉是非常有競爭性的，出口到澳門，一頭豬大概是2萬8500塊，在台灣賣一頭豬大概是1萬元左右，接下來，年底也會進到菲律賓的市場，依照商人跟菲律賓貿易商洽談，價位只有比西班牙的伊比利豬低一點而已，出口的價位是非常好的。

黃金城還說，整個亞洲地區來說，目前剩下台灣豬肉可以出口，因為其他地區都被非洲豬瘟感染，沒有一個國家可以進口，只有台灣、日本沒有非洲豬瘟，但日本典型豬瘟非常嚴重，所以日本豬肉也不能出口，只剩下台灣豬肉在亞洲地區是被認為最乾淨的豬肉。

台灣1997年爆發口蹄疫情，重創養出產業。根據農委會提資料顯示，當年在養量約1200萬，產值達886億元，占農業產值20%以上，約600億元出口產值一夕間消失，撲殺400萬頭豬，之後開始施打疫苗。2018年7月1日展開拔針計劃，持續至2019年6月30日，滿1年沒任何爆發案例，而農委會同年7月1日正式宣布，向OIE申請成口蹄疫非疫區。

台灣睽違23年，終於在今年重回口蹄疫非疫區，台灣生鮮豬肉歷經國際市場多年後，正式在下半年陸續恢復出口。台豬陸續出口至澳門、香港、韓國、模里西斯、斐濟群島、塞內加爾等地，菲律賓近日也同意台豬出口，最快11月台灣就可出貨至菲律賓。

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