葉毓蘭：若開放美豬能換到FTA、恢復邦交　願意每天吃瘦肉精

▲國民黨立委鄭正鈐、葉毓蘭等人召開「台美關係真進展？開放美豬牛背後的國家利益探討」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文上月宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，引發爭議。國民黨立委葉毓蘭3日在記者會上表示，如果開放美豬進口能換到真正對台灣有利益的台美自由貿易協定（FTA）或雙邊貿易協定（BTA），或是能恢復台美邦交、支持台灣重返聯合國，她願意每天吃萊克多巴胺的豬肉、豬內臟。

國民黨立委鄭正鈐、葉毓蘭、台北市議員徐巧芯等人3日召開「台美關係真進展？開放美豬牛背後的國家利益探討」記者會。鄭正鈐表示，辦公室接到很多家長團體來陳情，認為這項政策應該要經國人同意才能進行，批評蔡英文躲避立院監督，也沒與國人溝通就做出犧牲人民健康的決策，「國與國的談判互動，退一步勢必要得到東西，可是台灣犧牲國人健康、國會監督的尊嚴，結果到底換到什麼？」

衛福部長陳時中曾說開放美豬牛能換一個台灣在國際上的地位，但總統蔡英文昨卻指出，沒有「交換說」。葉毓蘭批評，進口讓國人跳腳、很多媽媽晚上睡不著的豬肉、豬內臟，如果可以交換到真正對台灣有利益的FTA、BTA，拜託美國用行動證明他的確看到台灣，「麻煩美國跟我們恢復邦交吧！麻煩美國支持我們回到聯合國、挺我們進國際民航組織吧！」

「什麼都換不到，妳這個總統太失職了！」葉毓蘭更說，如果蔡英文可以換得到，她宣誓每天吃萊克多巴胺的豬肉、豬內臟，「因為我現在超胖很多，我也願意吃瘦肉精，可以嗎？」

政治大學外交系副教授吳崇涵表示，在國際關係上，打不過就加入是很正常的現象，但如果打不過又不想加入，小國只能找另一個大國當靠山，套用在美中台關係上，就是台灣打不過、不想加入中國，找美國當靠山。但美國給予台灣安全上的保證，台灣就必須在其他地方讓利。

吳崇涵說，等到美豬美牛成為現實後，在真正談判、洽簽FTA（自由貿易協定）之前，美國商界一直想賣藥品、非基改食物、汽車零組件給台灣，「（藥品）是塊大餅，如果美國的藥大舉進入台灣，健保費上漲，難道又要犧牲台灣人權益嗎？」

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