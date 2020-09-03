「未標明產地就重罰」　蘇貞昌下令查察豬肉品提供場所

▲行政院長蘇貞昌將針對標示肉品來源不清的業者重罰。（圖／行政院提供）

記者蕭羽耘／台北報導

台灣將放寬美豬美牛進口，行政院長蘇貞昌3日在院會指示，國民關心食安至上，將察查豬肉品提供場所，業者若未依規定清楚標示產地「嚴查重罰」。

農委會3日赴行政院院會針對「台灣走出去─參與國際經貿的最後一哩路」報告，農委會說，在確保食安與提升國產的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許量，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。

據農委會統計，台灣豬肉年消費總量平均約90萬噸，自2002年加入WTO以來，國產豬肉自給率始終維持在9成以上，進口豬肉佔比不到1成，其中主要來自加拿大。

針對食安問題，蘇貞昌表示，請財政部、農委會強化邊境進口肉品的檢疫及查驗，國內販售散裝和包裝食品，從零售市場、夜市、商圈到餐廳等，都要加以標示。

蘇貞昌說，至於未依規定清楚標示產地，或雖有標示、卻標示不實，魚目混珠，甚至意圖降低成本的業者，應嚴查重罰。

國人經常食用的豬隻內臟，相關食安問題也受注目，衛福部次長薛瑞元表示，目前訂定的4個部位（肌肉、脂肪、肝臟、腎臟）是按照國際標準，部分國家有訂定「其他」可食用部位，是可討論容許量。

政院發言人丁怡銘則表示，美豬已經進口幾十年，市占率只有1％，本來就是全豬都可進口，國內擔心豬肝、豬腎的問題，美國豬肉並沒有這個市場，這部分不用擔心。