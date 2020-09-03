10問蔡政府開放美豬　李豔秋：話術再厲害也就是謊話

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

美豬、美牛宣布開放後，引起民間質疑健康疑慮，國民黨也不斷抨擊蔡政府自打臉，而行政院則強調會嚴守國人健康，農委會也宣布各項配套措施。對此，資深媒體人李艷秋3日於臉書提出10個問題，諷刺政府「話術再厲害，也就是謊話而已」。

李豔秋表示，觀察幾天美牛美豬開放進口的發展，不得不佩服這個政府的話術，老百姓被搞得眼花撩亂、昏頭轉向。美國的肉品大廠都開始調整飼料配方，生產不用瘦肉精的豬牛肉，以期符合中國市場需求，美國能賣無瘦肉精的肉給中國，為什麼把有瘦肉精的肉給我們呢？我們政府為什麼照單全收，一點都不掙扎呢？

李豔秋認為，開放美牛豬的爭議說白了，跟什麼國民健康沒啥關係，是民進黨在野時為反對而反對的政治鬥爭，碰到馬政府優柔寡斷、該決不決，錯失台灣經貿契機，現在看到蔡英文敢這樣蠻幹，連一句道歉都沒有，感觸最多的應該是馬英九吧！

李豔秋也說，以民進黨話術之厲害以及網路帶風向之能耐，撐幾天就過去了；倒是國民黨見獵心喜，又要遊行又要公投，功用不大，只不過打臉當年的馬政府而已，「如果不敢宣布2024拿回政權後禁止美豬牛進口，現在就閉嘴吧！」

李豔秋提出10點疑問，如下：

1.政府說，進口美豬的萊克多巴胺殘留量，採日韓標準，比美加「更嚴格」。

問：全世界包括歐盟、中國，有160個國家要求美豬「零檢出」，為什麼我們只要「更嚴格」，不要「最嚴格」呢？

2.農委會主委陳吉仲說，國內牛豬絕對不准用瘦肉精，只要吃國產肉，就不會吃到萊克多巴胺

問：這不就表示瘦肉精不安全嗎？那為什麼還進口呢？

3.教育部發函各校，營養午餐一律用國產豬

問：瘦肉精會讓孩子吃出問題，為什麼放毒豬牛來荼毒下一代呢？

4.衛福部陳時中部長說，瘦肉精吃幾輩子都沒事

問：既然沒問題，那就大量開放給國內豬農用啊！為什麼開國外、禁國內呢？

5.陳時中說進口美豬約22%用瘦肉精，數量少，就算你刻意找來吃也不一定吃得到

問：只要『零檢出』就不怕有人刻意找來吃啦！而且這22%不標示，我等愚昧，該怎樣分辨入口的那塊有沒有瘦肉精呢？

6.陳時中說民眾要懂得均衡飲食，適度運動，才能保護自己。

問：該保護人民的政府放毒物進來，我小民該怎樣保護自己呢？

7.部分縣市堅持零檢出是扯政府後腿，不應該一國多制。

問：這不都是綠營執政縣市當年訂出的標準嗎？扯了馬政府八年後腿，現在想抽腿哦？

8.綠委：國民黨反對美牛豬進口，阻礙國家進步

問：這是演哪齣？反諷劇嗎？

9.要開放美牛豬，才能換到國際地位

問：以前民進黨反對開放，是因為台灣不需要國際地位嗎？

10.台美關係現在最好，要為台灣推開障礙，打開活路

問：國民健康是台灣發展的障礙？關係好為什麼只賣武器和有毒豬牛給我們，卻不建交呢？