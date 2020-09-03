開放美豬「三項配套」明年元旦上路　農委會百億基金保障台灣豬農

▲農委會公布美豬上路三項配套措施。（圖／農委會提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文日前宣布開放美豬，但內含的萊克多巴胺（瘦肉精）食用過量恐對人體有害，不少地方政府表達拒絕美豬進入校園。對此，行政院長蘇貞昌於3日的行政院會上要求農委會訂定相關措施，守護國人健康。

農委會公布相關三項配套措施，學校午餐全面採用「國產豬」；要求從散裝、包裝食品，以及從便當業、自助餐業、餐廳等，凡消費者購買之豬肉及其加工品，全部強制標示肉品來源、原料，110年1月1日生效；獎勵使用台灣農產品的餐飲業者。

對於美豬開放，農委會表示，這對台灣豬有相當良好的競爭力，因此評估美豬對我國產業及消費市場影響有限，提供消費者更多選擇。

為了提升台灣養豬產業競爭力，農委會成立百億基金，未來將運用多元產銷做法，保障國內豬農收益，每年更將編列至少24億元預算，執行養豬產業發展計畫。此外，豬隻死亡強制保險各級距補助全面提高1成，500頭以下養豬場更將全額補助，同時輔導養豬場、屠宰場現代化升級。學校營養午餐及國軍副食亦要求全面採用國產肉品，並獎勵餐飲業者擴大使用。

農委會強調，台灣從全面防堵非洲豬瘟於境外到正式脫離口蹄疫疫區，國內養豬產業已走入全新的里程碑，除提供國內消費者最高品質的國產豬肉外，也有能力打開國際市場。