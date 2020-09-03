舅舅連罵外甥3次畜生無罪　一句「我在我家土地」救了他

記者黃翊婷／綜合報導

屏東李姓男子因為魚塭的排水糾紛與林姓外甥起爭執，2019年9月7日一氣之下連罵3次「畜生」，結果被屏東地檢署檢察官依公然侮辱罪嫌起訴。不過，屏東地院法官認為事發地點為封閉的私人場所，並不構成公然侮辱的要件，最終判李男無罪，全案仍可上訴。

▲李男與外甥吵架吵到鬧上法庭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，李男與外甥先前因為魚塭土堤交界處的排水糾紛鬧得不愉快，事發當天再次起爭執，一氣之下就在魚塭旁接連罵出「畜生啊」、「畜生啊」、「畜生啊，竟然說這是他的地」共3句話，沒想到卻因此挨告；事後他坦言的確有說出這些話，但並沒有任何公然侮辱的意思，「我在我家的土地，也沒有指名道姓啊。」

林姓外甥則表示，當時他在圳溝土堤岸邊，舅舅原本是站在一旁叫囂，接著突然用台語連罵3次畜生，讓他覺得受到侮辱。林妻也證稱，那時候丈夫正在跟李男對話，應該不會有人在對話到一半的時候，突然開口罵別人，「所以我認為他是在罵我先生。」

不過，屏東地院法官認為，事發地點位於私人土地的交會處，只有經過同意的人才能進入，屬於私人空間，縱使李男的確有出言侮辱林男，因為雙方處於一個封閉的空間，在場人數一望即知，又都是親戚，因此不構成公然侮辱罪中的「公然」要件，最終判舅舅無罪，全案仍可上訴。