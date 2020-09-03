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館長案揭律師收費4階段！他分析2天燒光288萬　陪偵一出門就跳表

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▲館長助理小宇曝最新病況。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

▲館長手術後曾開直播向粉絲報平安。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

記者黃翊婷／綜合報導

「館長」陳之漢上月28日遭人連開3槍，身上出現7處彈孔，他2日在臉書分享下床站立的照片，讓不少粉絲相當振奮。但後續的官司該怎麼打，知名律師林智群3日一早在臉書PO文解析刑案律師費用是怎麼算的，一般來說4個階段每次收費約6到10萬元，但如果是重大案件，一階段收到上百萬元也不是不可能，要是再多請幾名律師，2天燒光的錢相當於可以買一輛不錯的車。

請繼續往下閱讀...

涉嫌槍擊館長的劉姓男子有兩大王牌律師協助打官司，其中一人曾經擔任檢察官、法官，而館長則是找來前立委黃國昌助陣，一度掀起各界討論究竟哪一方的律師陣容比較強大。不過，大部分民眾也知道，打一場官司不僅耗時費力，還得付出相當的金錢代價。

知名律師林智群3日在臉書PO文分析，向網友解答究竟刑事案件的律師費用是怎麼收的，首先一般刑案通常分為4個階段，包含偵查、一審、二審以及三審，律師在每一個階段都會收一次費用，普遍約6至10萬元不等，但如果是重大案件，光是一個階段就可能收到幾十萬甚至上百萬元。

▲▼館長遭近距離開槍畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼▲劉姓槍手曾打99通電話請律師，但傳聞沒錢可付，事務所是「基於道義」接受委任。（圖／記者郭世賢翻攝、陳以昇攝）

槍擊館長的劉姓男子正面照曝光。（圖／記者陳以昇攝）

林智群提到，假如碰到需要「陪偵」的案件，情況就又不同了，這種的通常是以小時來計費，就像是跳表一樣，例如一小時5000元至2萬元，從律師一出門就開始計算，直到返回事務所為止，有些大老闆的案子可能要做2天2夜，一名律師大約就要花費24至96萬，假如請了3名，那這2天付出的錢約72至288萬，相當於可以買下一輛不錯的車子。

不過，林智群也強調，別一看到陪偵的費用就覺得律師都很好賺，事實上這樣的案件跑下來是非常傷身體的，因為能休息的時間不多，「可以說是用命換錢」。

藉館長這個案子說一下刑案律師費用是怎麼收的， 我講的是通常情況， 一般刑案律師大部分都是一審一審收費的， 所謂一審，就是一個審級， 以被告而言，在刑案主要有4個階段， 偵查、一審、二審、三審， 那律師就是每個階段報一個費用，收一次錢， 費用...

林智群律師（klaw) 發佈於 2020年9月2日 星期三

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