浴室水斜角轉彎流到樓下？　鄰居靠「一張衛生紙」霸氣完勝

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市某大樓7樓凃姓住戶不滿樓上賴姓鄰居家的浴室管線漏水，導致他的房子遭殃，氣得提告索賠6萬1500元。雖然賴男堅稱水不可能會斜角轉彎，但經過桃園市建築師公會鑑定，貼附在凃家牆壁的衛生紙明顯變溼，最終還是被桃園地院中壢簡易庭判處應協助修復至不漏水。

▲賴男不認為自家浴室的水會「轉彎」流到鄰居家。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

面對凃姓住戶的抗議，賴男在判決書中主張，凃家並非位於他家房子的正下方，水也不可能會斜角轉彎，況且該房屋漏水有斷點，應該是大樓公共管道導致，漏水的事情根本與他沒有關係。

不過，桃園地院囑託桃園市建築師公會進行鑑定，2019年6月21日會勘時，測試人員利用水管漏水測試機檢測8樓的熱水管壓力，由於建築物屋齡約25年，管線應該已經相當老舊，因此只將壓力升至4kg/c㎡，不到10分鐘就明顯降壓趨近於0。

▲但最終檢測結果發現8樓管線漏水。

測試人員等到熱水管降壓之後，再到7樓凃家以手觸摸牆壁，發現有明顯的溼潤感，接著貼上一張衛生紙，果然很快就變溼了；同日又連續測試3次8樓浴缸排水，結果7樓浴室管線也出現明顯漏水狀況，加上周圍有多處壁癌，推測應該是8樓排水漏水及浴室防水不良所致。

中壢簡易庭認為，由上述鑑定可知，漏水原因是賴家房屋排水管老舊，加上浴室防水不良，最終判賴男得協助凃姓住戶將房子修復至不再漏水，同時還要負擔20萬2100元的鑑定費及訴訟費，全案仍可上訴。