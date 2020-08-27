女公務員好心提醒「號碼輪到了」　暴力雙胞胎竟直接將她掐脖架走



▲雙胞胎兄弟因不爽被度性公務員提醒，竟出言辱罵還動手架走她。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

37歲張姓雙胞胎兄弟日前到新竹市地政事務所申請謄本，因不滿服務台值班的公務員杜女高聲出言提醒號碼已到，即出言辱罵：「靠北三小」、「妳混哪裡的？是不是沒被人打過？」哥哥還動手直接掐住杜女頸部，將她押到大門口。新竹地院除依公然侮辱與強制罪判刑外，民事庭再判2兄弟需各賠償被害人3萬6千元。

▲▼張兄用手掐住杜女的脖子，把她架離服務櫃臺往大門走去。

張氏雙胞胎兄弟2019年3月間到新竹市地政事務所，向擔任服務台值班諮詢的63歲杜姓女工友詢問辦理土地過戶事宜，因杜女出言提醒「號碼輪到了」，請他們到8號櫃台辦理，竟被兩兄弟接連大聲怒罵「靠北三小」、「大聲什麼」等難聽字眼。

接著哥哥還走進辦公區，掐住杜女頸部，把她架至門口，有同事試圖阻止，反被哥哥質疑杜女：「是混哪裡的？」杜說：「我只是在地政所混口飯吃的！」張又問：「是不是沒有被人打過？」杜回：「沒人打過我，只有感謝我的服務。」杜女選擇不反抗，被架到門口時，因有其他洽公民眾目睹，張才鬆手。

杜女驗傷後提告，不過張氏兄弟卻不以為意，張弟辯稱不知道杜女是公務員，也否認出言侮辱，還說，如果杜女覺得這種講話態度就要告公然侮辱的話，自己也想告對方公然侮辱與妨害名譽。新竹地院日前審理終結，除依公然侮辱與強制罪判刑外，民事庭再判2兄弟需各賠償被害人3萬6千元。

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