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淫魔保全交保秒蓋密室原因曝　專挑「少女陪伴者」天花板共住10年

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記者黃翊婷／綜合報導

有「保全界李宗瑞」之稱的羅育祥（31歲）因為2018年5月下藥性侵兩名少女，今年8月底又略誘高雄14歲少女，引起全台民眾一面倒的抨擊；但他為何要在性侵案審理期間偷蓋密室，傳聞是想躲在裡面逃避十年牢獄之災，甚至還上網物色未成年少女當「陪伴者」。誇張行徑就連曾經負責偵辦性侵案的警員都忍不住表示，羅嫌十分狡猾，「即便是錯了，他也可以講得好像是對的。」

▲▼少女失蹤案_羅嫌移送雄檢。（圖／記者張榮恩攝）

▲羅育祥都是利用提供工作機會來誘騙想打工的少女。（圖／記者張榮恩攝）

據了解，羅育祥2018年間在某保全公司擔任經理，卻利用招聘業務的權力，透過人力銀行鎖定想打工的未成年少女，再以面試工作為由提出見面的邀請，進而下藥性侵，甚至還用手機錄下犯案過程，兩名受害少女年紀最小的才12歲。

因為這起性侵案件，羅育祥今年7月被法院判刑10年，但在案件審理期間，他裝乖、裝配合、積極與受害者和解，加上沒有犯罪前科，最終獲得台北地院法官信任，認定他沒有再犯之虞，並於2019年1月抗告成功，以5萬元交保。

交保之後的羅育祥早已擬好「逃亡計畫」，根據《自由時報》報導，他在2019年間請來裝潢師傅裝修夾層密室，同時上網物色少女當「陪伴者」，目的就是要囚禁少女，和他一起在密室中生活，躲避十年牢獄之災；然而他沒有料到的是，假如真的躲避入獄，一旦被通緝還要加上三分之一的時效，算一算總共需要40年才能恢復「自由」，相當於要一直躲到71歲。

▲▼高雄少女密室入口曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲羅育祥打造的夾層密室共有兩道門。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於用來囚禁少女的密室就位於羅育祥妻子的住處4樓，檢警懷疑她可能知情，後續已列為關係人展開調查。事實上，羅妻今年才19歲，兩人去年透過網路介紹工作認識，交往不到一年就結婚，直到發生性侵案才動了離婚的念頭，之後就與丈夫分房睡，但對於囚禁少女一事她是否知情，仍有待檢警進一步釐清。

而羅母得知兒子犯下大錯，也出面向受害者一家及社會大眾道歉，「我向菩薩懺悔，沒有把孩子教好，對女生的父母，我真的感到很抱歉」，目前只希望兒子能好好配合檢警調查，不要再造成更多傷害。

▼羅妻事後向檢警供出還有一台「重要筆電」藏在密室裡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼高雄少女案，羅姓主嫌妻子。（圖／記者陳凱力翻攝）

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