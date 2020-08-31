臉書酸女網友「男兒身從泰國回來」　油漆工3句話遭告討90萬元

記者黃翊婷／新北報導

林姓油漆工不滿經營服飾店的陳姓女網友在臉書與他人筆戰，於是留言回酸「那麼奇形怪狀是天生的嗎？」、「是不是男兒身從泰國回來」，結果因此惹上官司，還遭求償90萬元。新北地院法官經過衡量，判林男應賠償3萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲林男在臉書留言酸諷陳女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案當事人無關）

陳姓網友在判決書中主張，去年2月23日下午3時許林男透過臉書帳號在聯誼社團中發表許多言論，包含「陳XX妳只會放鳥人（還）會幹嘛？躺著腳開開嗎？」、「那麼奇形怪狀是天生的嗎？」、「是不是男兒身從泰國回來」等等，只要是有加入社團的人都可以看到，嚴重應想她的名譽，加上整起事件涉及私德，與公共利益無關，這才決定提告求償90萬元的精神慰撫金，替自己討回公道。

不過，林男對於留言酸嗆一事雖然沒有異議，卻無法接受女網友的主張，「她只截圖別人罵她的部分，她在網路上一直跟其他人筆戰，她罵別人的部分怎麼就都不說？」況且一開口就要90萬元的賠償，金額顯然太高了，他實在負擔不起。

▲林男因為3句留言遭告討90萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

新北地院法官認為，雙方對於留言內容並未爭執，加上有臉書網頁列印資料為證，可見林男的確有在網路上留言酸諷陳女，而「躺著腳開開、是不是男兒身從泰國回來」等話，顯然都具有輕蔑、貶抑之意，足以傷害陳女的人性尊嚴，甚至導致社會評價受損。

法官接著指出，考量到陳女家庭經濟狀況普通，林男家境清寒，還有同住的奶奶需要扶養，求償90萬元的確有些超過，最終酌減賠償3萬元較為適當，全案仍可上訴。