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女大生上Dcard說有公車狼　2男回酸「腿0分」挺醜...下場慘了

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▲▼女孩,公車,通勤,打字（圖／翻攝自pixabay）

▲女大生上網分享公車遇狼經驗，莫名遭網友羞辱身材差。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名女大生去年8月在網路論壇Dcard留言，分享自身遇到公車狼經驗，呼籲女性朋友注意公車上有變態，蘇姓和朱姓2名男子無端回覆，「他是看妳醜才一直盯著看吧」、「這腿0分啊」、「醜而不自知」，女大生善意發文卻遭人身攻擊，憤而提告，台北地檢署依公然侮辱罪嫌起訴蘇姓和朱姓2男。

女大生是在2019年8月1日上Dcard心情版上，看到1篇「呼籲各位女性有變態在932公車出沒」的文章下留言，女大生分享自己有過與原po類似經驗，希望網友們多注意安全，蘇姓、朱姓男子看了留言後，點進去女大生的卡稱頭貼，看完女大生的生活照片、表演影片後，用個人校系的匿名方式，在留言串大聊女大生外貌。

蘇男先在同日晚上留言「你的照我看了 滿醜的啊他是看妳醜才一直盯著你(妳)看吧」、「這腿0分啊」、「難看到炸裂」、「妳是井底之蛙還是沒看過美女？」朱男則在隔天凌晨留言「真的挺醜而不自知」等語，檢察官認為，其他Dcard使用者只要點選女大生卡稱頭貼，也會看到女大生的真實影照，足以特定遭2男羞辱的被害人身分，因此雖然沒有指名道姓，仍依公然侮辱罪嫌起訴。

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