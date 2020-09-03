館長為網紅發聲挨吳宗憲告…「加碼捐百萬」法官看到了！獲判緩刑

▲館長坦承犯行，又在臉書加碼公益捐百萬，法官公然侮辱判他拘役58日、緩刑2年。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

館長陳之漢於2019年8月間，不滿吳宗憲批評網紅「沒素養、是個屁」，於直播中替網紅發聲，卻因講到「吃洨」（台語，吃精液）兩字挨告；法官於審理中，考量館長認罪，表示將判他緩刑、公益捐10萬，館長事後在臉書，將於9月加碼捐100萬給新北兒少，北院考量館長的誠意，且認為應以「理性對話」代替「訴訟對決」，判館長拘役58日、得易科罰金，緩刑2年，並應於半年內繳10萬給公庫。

館長於首次開庭時便坦承犯行，但法官考量雙方都是公眾人物，希望吳宗憲能到庭與館長談和、給社會一個示範，但吳宗憲委請律師回絕，法官審酌館長沒前科、決定給他緩刑自新的機會，在緩刑期間內不得對吳宗憲公然侮辱、誹謗，並須公益捐10萬，最後也向館長勸說，考量他的直播風格，還是盡量別提到吳宗憲為妙。

館長當庭應允，除表示馬上就能捐錢外，回去後也會考慮加碼，果然在晚間就於臉書PO文，「今天法官判我緩刑，並在半年內要捐出10萬做公益，感謝法官也感謝檢察官，我決定加碼，我決定9月直接捐出100萬給新北市政府做兒少公益，謝謝各位對這件事情的關心，我阿館沒丟各位的臉，謝謝大家」。

法官考量館長積極彌補的誠意，也希望吳宗憲與館長在後續訴訟中，能秉持「修復式司法」的精神，以「理性對話」代替「訴訟對決」，共同為網路直播風潮注入正面能量。

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