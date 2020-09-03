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台灣飛官30年前「山、海跳傘」兩度逃生　英彈射椅大廠4數字致意

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記者黃翊婷／綜合報導

已故飛官張復一上校過去因為兩度跳傘獲救，被媒體封為傳奇人物。專門生產飛機彈射椅的英國公司馬丁貝克（Martin-Baker），2日更新臉書粉絲專頁的大頭照，將成功救命人數調到7631，原來，張復一在30年前也曾被馬丁貝克公司生產的彈射椅救過一命，只是從來沒有說過，直到最近業者才接獲通知，並決定補發紀念品給家屬。

We were recently made aware of a double Ejectee that we did not have on record, Col. Chang of the Republic of China Air...

Martin-Baker Aircraft Company Limited 發佈於 2020年9月2日 星期三

打開搜尋引擎網頁、輸入張復一的名字，只需要0.29秒就會跳出各種關於他的傳奇事蹟。1990年5月16日張復一駕駛編號4387號RF-104G偵照機執行任務，卻因為機械故障在桃園外海墜毀，幸好他反應快速，緊急跳傘逃生，保住一命。

接著，1993年3月4日時任空軍第12隊中校作戰長的張復一，駕駛編號5664號RF-104G軍機進行試飛任務，沒想到再次遇到失事事故，他立即跳傘保命，最終於宜蘭棲蘭山一處400公尺深的山谷獲救，當時他只受了一點輕傷，精神狀況也很不錯。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

3年間經歷兩次與死神擦身而過的危機，張復一一度被媒體封為空軍界的傳奇人物。不過，直到2015年因病過世之前，張復一從未主動通知馬丁貝克公司，也沒有加入彈射領帶同盟會（Ejection Tie Club），後來空軍得知這件事，協助幫忙通知，業者還特地在臉書發表一篇文章致意，並將彈射椅的救命數字調升至7631。

馬丁貝克公司在臉書PO文中提及張復一兩次跳傘的事蹟，雖然他從未申請過俱樂部的會員資格，甚至早在5年前就已經病逝，但公司還是決定補發一份紀念品，之後將寄送給他的家人。

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