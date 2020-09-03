金正日脫北保鑣「遭金正恩追殺」　舉家奔加國求庇護…打槍退件收場

▲金正日前保鑣尋求庇護失敗 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

北韓的高壓集權全球皆知，對於異議者也會給予不同的懲罰，領導人金正恩，在處理內政上，也不曾手軟。近日已故北韓領導人金正日（金正恩父親）的一名保鑣，懇求加拿大給予政治庇護，提出的理由為「如果返回北韓，可能會遭到抄家滅族」，然而經過加拿大政府評估，認為該名保鑣沒有「即時性」的危險，拒絕給予庇護。

根據英國《每日星報》報導，現年57歲的李永國（Lee Young-guk）過去是金日成的前保鑣，之後與妻子、孩子逃到南韓，去在南韓遇到北韓人士試圖綁架帶回國，他驚嚇之際再與妻小一同逃到加拿大，並且申請政治庇護。

▲Lee Young-guk尋求加拿大庇護失敗。（圖／翻攝自Youtube）

據悉，李永國向移難民委員會表示，「金正恩已經沒有可信度，他手段仍相當殘忍，若一家人被送回北韓，很可能將會被抄家滅族」。委員會經過評估之後，認為李永國只是試圖想要與北韓政府保持距離，並沒有真正存在的危機，如今若確定判定結果，李永國一家人就將遭到驅逐出境。

李永國在接受英國媒體訪問時，提到自己1978年開始就替金正日工作，擔任保鑣的期間，每個月拿100元美金（約台幣3000元），工作就是金正日走到哪就跟到哪，「每個人都很怕他，因為不論他快樂或憤怒，都很殘忍」。2016年從南韓逃過一劫抵達多倫多之後，就積極尋找政治庇護。

庇護裁決官勞埃德（Brenda Lloyd）表示，從可能性來看，申請人不太可能受到馬上的迫害或是懲罰，因此判決不給予庇護。