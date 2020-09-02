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磨刀霍霍！北韓在平壤佈署「萬名軍力＋戰車」...疑為黨慶做準備

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▲▼美國智庫衛星相片捕捉到北韓當局在平壤準備閱兵儀式綵排。（圖／翻攝自北緯38度）

▲美國智庫衛星相片捕捉到北韓當局在平壤準備閱兵儀式綵排。（圖／翻攝自北緯38度）

記者羅翊宬／編譯

美國華府專門研究北韓（朝鮮）的智庫網站《北緯38度》（38 North）再報導忠附上8月31日拍攝的衛星相片，指出平壤東側的美林飛行場聚集數千名兵力，附近停車場也停靠數百輛軍事移動裝備與車輛，推測為閱兵典禮的綵排儀式，疑似是為10月10日的朝鮮勞動黨創建75周年做準備。

報導指出，該衛星相片為北韓當局正為創黨75周年閱兵典禮做預先綵排的第一項證據；然而似乎是因為新冠肺炎（COVID-19），今年的閱兵典禮綵排與往年相比似乎更晚才做準備，例如2015年10月10日的創黨紀念日閱兵典禮，早在當年5月就被捕捉到正為閱兵典禮綵排的跡象。

報導補充，為提供閱兵典禮軍隊生活空間而設立的臨時帳蓬，該處空地已進行數個月的建築工程；而曾容納移動式發射台（TEL）、戰車、大砲等大型軍事裝備的臨時保管所，其所在的空地也已興建100個車庫。

▲▼美國智庫衛星相片捕捉到北韓當局在平壤準備閱兵儀式綵排。（圖／翻攝自北緯38度）

▲美林飛行場外疑似停了數百台軍用車輛。（圖／翻攝自北緯38度）

根據《韓聯社》，對於美國智庫的報導，南韓政府某消息人士今（2）日表示，參與平壤美林飛行場的閱兵典禮綵排的兵力，預估多達1萬多人，「不過目前尚未偵測到洲際彈道飛彈（ICBM）等戰略武器。」

另一政府消息人士也表示，「北韓每當接近閱兵儀式的時間點，都會將重要的軍事裝備搬入新設在美林飛行場的裝備庫內。」

據悉，北韓相當重視今年度的朝鮮勞動黨75周年慶，除了要在此前完工平壤綜合醫院，還得在此前完成洪災、風災的災區重建工作。

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