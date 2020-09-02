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澎湖民宿老闆偷拍美背妹傳臉書！意外曝50萬YouTuber私下行程

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲眼尖女網友發現裸背妹是77老大女伴，直批民宿老闆偷拍很不尊重人。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名女網友日前到澎湖玩，巧遇知識型YouTuber「77老大」帶著女伴出遊，事後她意外發現有人在超商偷拍77老大，似乎是因為女方穿著一件半裸背的服裝，露出雪白的美背。就有知名民宿老闆不僅拍下2人背影，還上傳臉書「澎湖處處是風景」，底下吸引網友留言「求正面照」、「這我可以」，讓原PO很傻眼。

這位女網友在Dcard匿名貼文「某大民宿老闆偷拍 YT私下」，說她前一陣子在澎湖遇到77老大，大讚本人很親切、非常有禮貌，身邊一位很漂亮的女伴也同樣很有禮貌。讓她傻眼的是，後來她意外在臉書上看到，一位澎湖頗有名氣的民宿老闆偷拍77老大和女方在超商休息的背影，並發在個人臉書上。

請繼續往下閱讀...

77老大女伴的裸背就引來留言「求正面照」、「這我可以」，讓原PO忍不住冒出OS「不知道是我覺得不好，還是說這樣真的很不尊重人，尤其是這種有特別注意在女性身上的，留言還有說這是哪一間超商。」

▲澎湖,澎湖旅遊,pier3,大菓葉玄武岩,易家仙人掌冰,澎湖花火節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲暑假期間，澎湖湧入大量觀光客。（圖／記者彭懷玉攝）

《ETtoday新聞雲》實際找到該老闆的臉書，該間民宿粉絲專頁約有1700個讚，老闆臉書也有600多人追蹤，該篇貼文底下則有不少人留言「怕她感冒」、「好辣」、「快40了還沒去過澎湖，真的該計畫一下了」、「這背我可以」，不過看起來，老闆似乎不知道對方是77老大，單純只是想分享女方背影。

原PO也強調，她的重點也不是著重在女生，「只是剛好發現這位在當地小有知名度的老闆，追蹤及好友人數比一般人多的人，會偷拍路人發在網上，而且當事人可能也不知道自己拍的是有十幾萬訂閱的YT」，說77老大明明是私底下出遊，還被這樣偷拍並被放到臉書，沒公開的女伴甚至成為照片主角，認為老闆行為不太妥當。

貼文引發討論，其他網友紛紛留言發表意見，「拍哪裡不是重點，重點是，偷拍就是不對啊」、「不管她今天是否露臉、穿著如何，都還是要尊重被拍攝者的意願，而非放照在網路上讓其他人隨意評論ㄅ」、「偷拍不僅是觀感問題也是道德禮貌問題了吧！感覺沒什麼好商量的啊 只要是人沒有幾個喜歡被陌生人亂拍的吧。一定要被偷拍的人看見照片，再出面請對方刪除才叫這是不道德行為嗎？」

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