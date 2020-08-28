購物台開賣堅果補給隨行包買千送千　消費滿件再送口罩1盒

▲東森購物47台將於8/29下午4點開賣萬歲牌「堅果補給隨行包」。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

堅果品牌跨界電視購物首次開檔大禮包，東森購物47台將於8/29（六）下午4點首播開賣「堅果補給隨行包」，一箱40包，再加送4包試吃體驗，平均一包不到23元，並加碼買千元送千元東森幣，一次囤貨起來，價格超值划算。此外，至8/31以前，再推出「專屬加價購｣活動，於電視通路消費滿6件，就送康乃馨醫療口罩1盒。

萬歲牌攜手東森購物，推出全新專屬「東森嚴選─萬歲牌堅果補給隨行包」，包含核桃、胡桃、杏仁果3種堅果、葡萄乾、櫻桃乾、蔓越莓果乾3果乾以及南瓜子組合而成，獨家配方呈現給消費者。而此次強強聯手跨界合作的超優惠大禮包，將於8/29（六）下午4點在東森購物47台首播，開賣一箱40包東森價1,000元，萬歲牌再增量10%、加送4包試吃體驗，等於平均一包23元不到，東森購物則是加碼買1,000元送1,000元東森幣，相當於買一箱免費。

另外，東森購物於8/29（六）推出「振興精省日｣特別日活動，當天於全通路購買均一價1,000及2,000元商品，買再回饋100%東森幣；即日起至8/31（一）則有「專屬加價購｣活動，活動期間內於電視通路消費滿6件，無取消或辦理退貨者，即送康乃馨醫療口罩1盒，希望吸引廣大會員在8月的最後一週用力買起來。