台中購物節去年消費金額25億今年破80億　盧秀燕開心：成績嚇嚇叫

▲台中購物節去年消費金額25億今年破80億，盧秀燕相當開心。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

第二屆「2020台中購物節」活動從7月1日至8月31日，獲得全台熱烈響應，去年首屆登錄消費金額25億元，今年卻是扶搖直上，衝破80億元，盧秀燕1日開心的宣布這項好消息，還說成績真是嚇嚇叫，至於來不及登錄發票的民眾不用擔心，登錄時間延長至3日晚上11點59分。

盧秀燕表示，去年首屆台中購物節登錄金額25億元，六都第一，今年市府考量恐受疫情影響，民眾消費會比較謹慎、緊縮，因此只設定成長5億元、30億就好，結果金額扶搖直上，不但破2倍、50億元，還突破80億元，可見民間消費力道之大，盧認為，這和市府充份掌握三倍券有很大關係。

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盧說，購物節活動是結束了，但還有不少民眾8月31日消費，因為登錄發票卡關時詢問市府能不能再登錄，為求公平起見，登錄時間延後3天，也就是到3日晚上11點59分截止。

經發局表示，今年購物節累積79.3億元消費登錄金額、APP下載數達33.2萬次、登錄的發票及收據總數超過1100萬張，加上東森購物等電商平台已突破80億元，最大獎「麗寶建設微笑世紀精品豪宅」9月12日將在圓滿戶外劇場的演唱會抽出，當天抽獎品將還有藝術家許文融及廖本生的國際名畫，及新增1部70吋電視。

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