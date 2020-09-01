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99購物節前哨戰開打　4大電商首波好康攻略搶先看

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東森購物「99划算購物節」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物「99划算購物節」活動已開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

迎下半年消費旺季、衝刺買氣，電商「99購物節」火熱開打！為炒熱氣氛，各網購平台除推熱銷品牌互拚折扣，更有美妝、清潔等人氣商品狂殺9元，另外也大手筆加碼抽百萬名車、999.9純金金條，希望能讓買氣更熱，而前哨戰已有4大電商陸續釋出好康優惠，想要大省荷包可以好好參考一番。

東森購物推出「99划算購物節」，即日起至9/11，精選大牌夯品、熱銷3C及家電、旅遊住宿等優惠下殺，每日更有激殺夯品可以便宜搶，活動期間下單並登記再享多重好康，包括消費滿3,999元送999元折價券、手機號碼有兩個9，最高抽999枚東森幣、首購送全家限量中杯冰美式、不限金額選擇萊爾富超商取貨付款送限量冰拿鐵。

電商99購物節（圖／業者提供）

▲蝦皮超市今年首次加入99超級購物節，天天中午12:00～13:00直播領優惠，只要下單即可兌換一年份民生用品、萬元購物金抽獎資格。

蝦皮購物「9.9超級購物節」暖身於即日起至9/8開跑，推出眾多下殺優惠，其中包含30萬件商品整點5折起、60場直播天天祭出市場最低價商品、4個時段狂撒億萬購物金、限時提供全站免運券，再加碼下單抽全月0元免運等，另高規格祭出0元汽車抽獎，只要關注TOYOTA蝦皮商城旗艦店即享抽獎資格，關注數達9,999位，就有機會將市值近百萬的熱銷車款TOYOTA COROLLA SPORT免費開回家。另外，蝦皮超市、蝦皮電子、蝦時尚及百大品牌旗艦店加入活動，推出萬件品牌商品6折起。

電商99購物節（圖／業者提供）

▲Yahoo奇摩超級商城「99好大牌」活動，首波於9/1～9/6期間攜手9大金店下殺3折起。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

Yahoo奇摩超級商城即日起至9/11推出「99好大牌」活動，首波9/1～9/6暖慶期間攜手漢神百貨、屈臣氏、愛買、小三美日、特力屋、聯合利華、Levi's、Gap、神腦生活等9大金店下殺3折起；第二波9/7～9/11正慶期間狂撒999萬折價券，9/8～9/10三天再加碼下單滿999元抽999超贈點。活動期間更祭出全站消費滿99元享全家超商取貨付款限量免運優惠，下單滿299元抽市價約75,105元的999.9純金金條，跨店購買3C家電、交通、流行生活用品滿額最高現折1,200元。

Yahoo奇摩購物中心9/1～9/11則推出「99狂歡購物節」，除集結保健、美妝、清潔品牌熱門商品輪番上陣狂殺9元起，像是3M茶樹精油痘痘超薄隱形貼、1028細眉筆、Chicco嬰兒潤膚乳液、酒精濕紙巾等人氣商品限時只要9元，更天天祭出口罩商品、Sundown 23折起、葡萄王及正官庄等保健品牌5折起、YSL限量奢華皮革粉餅重磅上市，購買指定品類商品最高送300購物金、下單再抽限量alfi愛麗飛玻璃保溫壺。

松果購物強攻99購物節，即日起至9/12日止主打全站86折，連續13天攜手13大品牌推出最低4折起，同時更以波段式促銷操作推出時尚休閒日、居家生活日、3C家電日、每日夯品破盤5折，9/9當天加碼00:00～23:00共9個時段整點開賣賠售商品及9/9限定折價券等；此外，看準異業聯盟帶動消費力道，亦攜手國泰世華、永豐銀行、樂天信用卡3大信用卡、會員紅利點數平台HappyGo、物流策略夥伴7-ELEVEN推出多元優惠。

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