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台中購物節倒數3天登錄破70億　線上購物專區雙北最具消費力

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▲▼台中購物節倒數2周，消費登錄金額已破50億。（圖／台中市政府提供）

▲台中購物節消費登錄金額破70億，不只實體店家受惠，線上購物專區也嚇嚇叫。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

2020台中購物節倒數3天，累積登錄金額已破70億元，除了實體店面業績強強滾，台中市政府今年特別規劃線上專區，與東森購物、PChome商店街2大平台合作，也吸引許多外縣市消費者加入消費。市府表示，至目前為止，線上消費累積超過2億3千萬元，其中8成5來自外縣市，更以雙北（台北、新北）最有消費力，也增加台中店家曝光。

台中市經發局表示，分析電商消費數據，擁有上萬台中店家的PChome商店街，精選台中人氣店家強打，到目前為止，專區內的消費金額已經累計超過1億1千萬元，成交商品近8萬件，主要熱銷商品為台中美食、休閒旅遊和生活婦幼類產品；東森購物的台中專區，透過大力宣傳累計消費也達到1億2千萬元，成交商品超過8萬件，熱銷商品則以保健、台中美食和美妝最多。東森另外還針對最後10天加碼衝刺，8月20日至31日於專區消費，就贈送100元東森幣。

請繼續往下閱讀...

經發局說，綜合兩大電商平台的消費縣市分析，外縣市民消費佔八成五，其中新北市第一佔24％、台北市第二佔19％、台中市14.5%居第三，高雄市、桃園市和新竹市也排名前段班。

經發局表示 今年因為疫情因素，台中購物節提早部署線上線下雙軌並進，並推出超有誠意的抽獎獎項，民眾不論線上線下，都可以參與天天抽電動機車，周周抽現金10萬元，雙周抽汽車，還有現金100萬元以及豪宅等重量級大獎，果然成功吸引買氣，在各縣市舉辦的購物節活動中名列前茅。

台中購物節成功振興經濟，卻也引來網路謠言，傳出所謂的消費金額突破70億元，是把消費金額3倍計的數字，而非實際的金額。

經發局長張峯源澄清強調，購物節活動所登錄的金額，每一塊錢都紮紮實實來自民眾的消費，是全台民眾登錄的發票，一筆一筆累計加總到70億元，3倍計的部分是民眾參加抽獎的點數，跟登錄金額完全不同，民眾不要誤信謠言，也提醒民眾把握最後倒數幾天，消費登錄發票，最受矚目的精品宅還未抽出，只要民眾於8月31日前到登記營業地點於台中市內的商家累積消費 500 元以上，上網登錄發票，就可以取得抽獎資格，得主將在9月12日抽出。

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