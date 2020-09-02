桃園女到屏東三地門會網友迷路　里港警供吃喝助返家

▲屏東縣里港警分局三地門分駐所長曾曾立吉、警員柯進國將蕭女帶回派所提供泡麵、茶水充飢、解渴 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

蕭姓女子日前神情緊張地在屏東縣三地門鄉向民眾詢問教會地點，民眾發現有異報警，警方趕往了解，得知她遠從300公里外的桃園搭車到三地門會網友，有一段時間未進食，帶回派出所提供泡麵、茶水充飢、解渴，連絡上父親，但她父親工作關係無法南下接她，經國光客運公司協助，讓她搭車回桃園，再由家人接回。

▲搭車回桃園。

里港分局口社派出所所長曾立吉，日前接獲民眾報稱有1名外地來的女子，自當日下午16時許，便在三地門鄉賽嘉村社區廣場內，不停地向村民詢問有關教會的所在位置，神情緊張，疑似迷途走失。

曾所長立即偕同警員柯進國趕到現場，發現該女子口中喃喃自語、不知所云，進一步了解得知其姓蕭（87年次，住桃園市）患有輕微智能障礙，當日係與網友約定在三地門教會見面，因此從桃園搭車南下，惟因原鄉教會眾多，再加上她無法清楚向計程車司機表達教會位置，故被載往賽嘉教會附近下車。

警方見她為了找教會，都未進食，便以用巡邏車將其載返所內休息，提供泡麵及礦泉水供其食用充飢，閒談間，獲知其父母親早已離異，目前與父親同住，致電蕭父表示，目前因工作關係，臨時無法前來屏東接回。

警方受蕭父請託，將她載往屏東市國光客運搭乘夜班車返家，請站務員協助提供乘車資訊，並囑託司機，到達桃園目的地後，協助通知其家人，蕭女終在翌日清晨平安抵達桃園家鄉，並由蕭父安全接送返家照顧，結束這一趟歷程300餘里的迷途之旅。

分局長楊龍祥肯定曾、柯2員積極為民服務精神，值得同仁學習，另呼籲家屬勿讓身心障礙者單獨外出，以免發生意外。

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