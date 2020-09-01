桃園航空城即將進入實質動工階段　「航空城工程處」揭牌成立

▲「桃園航空城工程處」揭牌成立。（圖／工務局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城重大建設、是台灣有史以來最大的開發計畫，因即將進入實質動工階段，市府新成立「航空城工程處」於1日舉行揭牌。工務局指出，航空城工程處是工務局的二級機關，專責辦理航空城區段徵收開發工程，未來公共建設建置過程中，將導入綠色、永續、韌性及智慧城市概念規劃。

桃園航空城計畫是利用桃園國際機場優越的地理位置，結合捷運系統及新建計畫道路，引入機場關聯與支援產業，打造以桃園國際機場為中心的新形態都市。考量該計畫整體開發規模大、界面多、期程長，為非典型的重大交通工程建設計畫。

▲副市長李憲明、總工程司李宜儒(左)主持揭牌典禮。（圖／工務局提供）

為全面推動計畫範圍內的各項工程，桃園市政府工務局下增設二級機關「航空城工程處」，包含4科4室、總員額70人，目前辦理航空城範圍地上物查估工作及專責辦理航空城計畫各項工程，工程包含開闢計畫道路約255公里、新建多座跨河及跨高速公路橋梁、公園綠地闢建、滯洪工程、排水工程、污水工程、共同管道、代辦管線工程等事項。

市府表示，優先區拆遷延至2021年10月前完成，預計2022年9月進行安置街廓分配土地，2024年10月再進行全區動工，安置與拆遷期間約有4年，期間可興建安置住宅，完成安置街廓與配地，落實先建後遷的原則。其中在拆遷補償的基準上，市府採取桃園至今最優厚的方案，針對優先搬遷地區、其他地區及非合法建物皆規劃多項補償及安置措施。

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