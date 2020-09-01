屏東里港江家姐弟聯手打造有機美濃瓜　開創新藍海

▲屏東縣里港鄉江育馨、江晉德姐弟，打造有機美濃、哈蜜瓜世界 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港鄉江育馨及江晉德姐弟，在父親江少奇指導下，從早期種木瓜到國蘭、番茄、小黃瓜、美濃瓜、哈密瓜；目前夏季以美濃瓜為主、冬季哈密瓜，採用溫網室栽種，申請有機驗證，瓜香果甜，宅配客戶回購者很踴躍。

73年次的江育馨10年前回來幫忙父親種木瓜，她說，木瓜價格還算穩定，但怕下雨，所以排水要順暢，銷到批發市場，都有不錯收入；4年前，78年次的江晉德學校畢業後也回來幫忙，卻碰到5年前連續3個颱風，木瓜被吹垮大半，雖然難過，但正好利用這次災損轉型，除申請補助外，也花了近百萬搭建強固型設施，陸續種小黃瓜及番茄。

江育馨說，從2分地種起，去年改種美濃瓜，她發現美濃瓜在溫室內長得特別好，且不怕高溫，有時中午時間待在溫室內工作會讓人受不了，但美濃瓜卻葉茂翠綠。

她說，溫室內不怕下雨，沒有排水不順問題，所以美濃瓜直接種到地面不留排水溝，不用雜草抑制蓆，用割草機割草，除施用有機肥並用光合菌補充地力及增強植物的樹勢，一株留一果，把所有養份及精華都留在一果上，所以採收下來的果實特別甜美香脆，通過有機驗證，更有一股濃郁香氣，走進果園就能聞到一股飄來的美濃瓜香氣，工作起來特別愉悅。

採收時間很短，平均只有5天，採收完重新翻土再種下一批，平均一批從種到收約2個月，夏天以美濃瓜為主，冬天則種哈密瓜，兩項作物都有好品質及賣出好價格，以宅配為主，吃過的消費者回購率都很高，在瓜果世界開創一片天。

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