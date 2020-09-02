屏東小琉球驚見豬屍　海巡著防護衣就地掩埋消毒

▲屏東縣小琉球杉福港1日晚間漂來一頭豬隻屍體，海巡人員啟動防疫應變機制調度處理 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球杉福港1日晚間漂來一頭豬隻屍體，海巡人員獲報，立即啟動防疫應變機制調度前往處理，秉持防疫最高處置原則管制人員靠近，並通報屏東縣政府動物防疫所到場協處，實施檢體採集後，即採取就地焚燒掩埋及消毒工作。

▲▼焚化、掩埋。

海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所昨天晚上8時許，接獲民眾報案稱「於杉福沙灘有1豬隻屍體，請派員協助」，立即調度小琉球地區海巡同仁馳赴現場，並遵照海巡署頒訂相關防疫應處作為，採最高防疫標準因應。

海巡人員抵達現場後初步判定為豬屍，因此絲毫不敢大意，均穿著防護衣及防護裝備展開處置，並拉起封鎖線管制現場，同步聯繫屏東縣政府動物防疫所派員搭乘第五海巡隊線上巡防艇到場協處，後續經屏東縣政府動物防疫所人員到場完成檢體採樣後，海巡同仁即依其防疫建議，採取就地焚燒掩埋，其週邊環境也全部實施消毒工作，防止病原滋生或擴散。

另有關所採樣檢體，由屏東縣政府動物防疫所帶回檢驗，在送驗檢體報告出爐前，海巡署仍持續秉持高敏感著實將防疫工作做到滴水不漏，確保疫情阻絕於境外。

第五岸巡隊表示，對於非洲豬瘟疫情作為，持續秉持「寧願多做、不可少做」、「做好長期抗戰的準備」、「以最嚴謹的態度面對疫情」及「用最高標準執行勤務」等4項最高原則，做好防杜疫情入侵的第一線工作，並呼籲民眾，如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請即刻通報海巡署（報案專線:118)協助應處；全民共同防疫，將豬瘟疫情杜絕於境外，以保護台灣畜牧業經濟命脈。

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