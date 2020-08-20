　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中美擬重新安排貿易談判　6個月以來首度檢視執行成效

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國國務院副總理劉鶴在美國華盛頓與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）磋中美經貿問題。（圖／達志影像）

▲美中雙方第一階段貿易協議執行檢討會的確切日期未定。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／綜合報導

美國與中國計劃重新安排貿易談判，以評估第一階段貿易協議在落實了半年後的進展，目前談判的具體日期未定。根據協議，中國承諾在兩年內向美國購買總額2000億美元的商品與服務，但目前中國已購買的數量距離實現協議承諾仍然非常遙遠。

據彭博社報導，檢討第一階段貿易協議的談判原定於15日舉行，不過美國總統川普日前聲稱，他因為不滿中國處理疫情的方式而取消了本次貿易談判。而被問及美國是否會退出第一階段協議時，他持保留態度回答，「我們來看看會發生什麼。」

美中關係日益緊張，川普的這番言論讓各界對第一階段貿易協議的未來存疑。第一階段貿易協議是這兩個世界最大經濟體在今年1月簽署的。根據協議，中國承諾在兩年內大量進口總額2000億美元的美國商品與服務， 但中國在過去的6個月對美國採購額只達到今年承諾目標的23%。

中國副總理劉鶴、美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）之間的視訊會議從未出現在兩國的官方公共日程表上，不過《南華早報》（South China Morning Post）報導稱，該會議最初計畫在8月15日舉行。

彭博社引述知情人士消息報導，美中雙方計劃近日將再次舉行貿易談判，以檢討第一階段貿易協議的執行成效，但目前談判的具體日期未定。

川普的首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）13日表示，貿易協議的進展順利，主要領導人也已通過電話審查該協定。他不認為兩國之間不斷加劇的緊張關係會危及這份協議。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
阿滴與女友南投小旅行？　網抓「3細節」見長髮妹身影
「民調80%支持精準篩檢」　彰縣長王惠美怒嗆：要查連我一起調
快訊／西門町隨機砍完人！男翻10樓外牆「蜘蛛人式」爬水管
何妤玟「認有新對象」！離婚4個月告白成功痛哭…男方吐真心話
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

未通知日本　染疫航母「羅斯福號」曾計劃將三千船員移送沖繩

大學畢謊報高中學歷！他當24年公務員後被揭發...秒被革職

北非偷渡船引擎爆炸釀45死　今年最嚴重海難

肯定「史普尼克－V」　俄副總理宣布已注射新冠肺炎疫苗

美國擬放出7.5億隻基改蚊子！讓人造基因「代代相傳」抑制繁殖

中美擬重新安排貿易談判　6個月以來首度檢視執行成效

法國「西非友邦」馬利爆軍事政變！總統、總理全遭逮　馬克宏急找歐盟介入

南韓前國會議員染新冠！參加光化門「萬人示威」反總統　曾辱世越號遺族

川普曝阿聯想買「F-35戰鬥機」　沙烏地將跟進與以色列建交

銷售員店內猝死！賣場竟以「雨傘遮蔽屍體」...繼續營業4小時

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

慈濟醫院「林北江醫生」意外爆紅！名字奇特成焦點...粉絲跪求合照

未通知日本　染疫航母「羅斯福號」曾計劃將三千船員移送沖繩

大學畢謊報高中學歷！他當24年公務員後被揭發...秒被革職

北非偷渡船引擎爆炸釀45死　今年最嚴重海難

肯定「史普尼克－V」　俄副總理宣布已注射新冠肺炎疫苗

美國擬放出7.5億隻基改蚊子！讓人造基因「代代相傳」抑制繁殖

中美擬重新安排貿易談判　6個月以來首度檢視執行成效

法國「西非友邦」馬利爆軍事政變！總統、總理全遭逮　馬克宏急找歐盟介入

南韓前國會議員染新冠！參加光化門「萬人示威」反總統　曾辱世越號遺族

川普曝阿聯想買「F-35戰鬥機」　沙烏地將跟進與以色列建交

銷售員店內猝死！賣場竟以「雨傘遮蔽屍體」...繼續營業4小時

便民！9月16日起　超商繳稅從2萬元提高到3萬元

全球最大貨櫃航運商Maersk稱：今年航運需求仍恐大衰退

未通知日本　染疫航母「羅斯福號」曾計劃將三千船員移送沖繩

快訊／驚世逆子「殺母剁頭」二審無罪　責付衛生局帶回！步出高院小聲說謝謝

全球受疫情衝擊停課　柯文哲自爆：兒子要讀東京大學也受影響

味全龍連兩天強大火力各轟17分　二軍登頂慶祝成軍周年

紅毛猩猩貝比化身標本回來了　新竹動物園啟動生命教育

螞蟻控衝了！好市多推全新「蜂蜜鮮奶霜淇淋」　濃郁奶香、蜂蜜甜太欠吃

隔壁燒起來！白鐵籠速塞7貓　弱女子「媽媽力爆發」扛40KG逃命

台股爆天量急殺！三大法人聯手賣超253億元

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

國際熱門新聞

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

「踩30孩童」當人體地毯！陸大使行徑惹議

12歲女童逝　遺體沐浴突醒來眨眼

她手術失敗轉送停屍間　睡一晚竟復活

美國正式中止引渡等3項與香港協議

電影院前排驚見「男女深情交疊」

「死亡樂園」開幕7年奪6命

陸大使踩「人肉紅毯」　吉里巴斯前總統幕僚：台灣從不曾這樣！

素食女逛超市！驚見「陽具狀素香腸」

安倍盛傳24日辭職　暫定麻生接任首相

全家福見長髮女鬼站門邊！　嚇到搬家　

全美第一家市值破2兆！蘋果公司股價翻倍

美年輕人曝「拜登不是最好選擇」

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

更多熱門

相關新聞

川普曝阿聯想買「F-35戰鬥機」

川普曝阿聯想買「F-35戰鬥機」

阿拉伯聯合大公國與以色列上週同意實現外交關係正常化，建立廣泛的新關係。美國總統川普今天說，他預期沙烏地阿拉伯將會跟進。

川普回嗆歐巴馬「糟糕透頂」！

川普回嗆歐巴馬「糟糕透頂」！

加州大火！救災直升機墜毀　千人出逃

加州大火！救災直升機墜毀　千人出逃

美年輕人曝「拜登不是最好選擇」

美年輕人曝「拜登不是最好選擇」

港版國安法管太寬　美名校允學生匿名上課

港版國安法管太寬　美名校允學生匿名上課

關鍵字：

美國北美要聞中國中美貿易戰第一階段貿易協議

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

恬娃熱戀15cm工程師猛男！羞認「只見4次面就一晚嗨3次」

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

即／西門町隨機殺人！男突「持菜刀揮砍」貨車司機

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

12星座這些舉動就是討厭你

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面