中美擬重新安排貿易談判　6個月以來首度檢視執行成效

▲美中雙方第一階段貿易協議執行檢討會的確切日期未定。（圖／達志影像）



記者葉睿涵／綜合報導

美國與中國計劃重新安排貿易談判，以評估第一階段貿易協議在落實了半年後的進展，目前談判的具體日期未定。根據協議，中國承諾在兩年內向美國購買總額2000億美元的商品與服務，但目前中國已購買的數量距離實現協議承諾仍然非常遙遠。

據彭博社報導，檢討第一階段貿易協議的談判原定於15日舉行，不過美國總統川普日前聲稱，他因為不滿中國處理疫情的方式而取消了本次貿易談判。而被問及美國是否會退出第一階段協議時，他持保留態度回答，「我們來看看會發生什麼。」

美中關係日益緊張，川普的這番言論讓各界對第一階段貿易協議的未來存疑。第一階段貿易協議是這兩個世界最大經濟體在今年1月簽署的。根據協議，中國承諾在兩年內大量進口總額2000億美元的美國商品與服務， 但中國在過去的6個月對美國採購額只達到今年承諾目標的23%。

中國副總理劉鶴、美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）之間的視訊會議從未出現在兩國的官方公共日程表上，不過《南華早報》（South China Morning Post）報導稱，該會議最初計畫在8月15日舉行。

彭博社引述知情人士消息報導，美中雙方計劃近日將再次舉行貿易談判，以檢討第一階段貿易協議的執行成效，但目前談判的具體日期未定。

川普的首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）13日表示，貿易協議的進展順利，主要領導人也已通過電話審查該協定。他不認為兩國之間不斷加劇的緊張關係會危及這份協議。