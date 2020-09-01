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盧男「帶手機逛街耍警察」　警追30隻監視器找到「關鍵天眼」

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▲關鍵天眼曝光！盧男29日下午開車現身羅宅　警疑：人可能還藏在竹東。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方調閱羅男住宅附近監視器發現，盧男曾在29日下午的關鍵時間開著嫌疑車經過。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

高雄少女被網友帶到新竹藏匿案終於順利落幕，少女歷經66小時的失蹤，終於在1日上午被警方找到，帶回高雄與家人團聚。而本次破案的重要關鍵之一，就是警方經由羅姓主嫌位於竹東住處附近30支監視器，找到盧男在29日下午開著嫌疑車在羅嫌竹東家下車，以及少女進入羅宅社區「只進沒出」的畫面。

這整起略誘案的破案關鍵，要從31日凌晨的一篇PTT貼文說起，當時有一群熱心網友持續關注本案，經由網路比對電話、E-Mail找到符合身分的王姓嫌疑人，除了發現他曾在新竹地區貼文租屋外，也發現與他關係密切的羅姓主嫌，接著網友還利用google大神搜出羅男曾有2次誘姦少女的前科，一系列的線索也同時被警方掌握。

▲關鍵天眼曝光！盧男29日下午開車現身羅宅　警疑：人可能還藏在竹東。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方過濾30隻周邊路口監視器，才找到關鍵天眼。

期間警方不斷透過少女手機GPS定位，但訊號卻時有時無，且不斷在台北市各區、新北地區移動，嫌犯彷彿有計畫的「貓逗老鼠」也讓整起尋人更加棘手。

31日午後，警方透過車牌辨識系統，順利截獲開著涉案車輛的37歲盧姓嫌犯，他一開始雖矢口否認犯行，宣稱僅讓少女搭便車，不過警方懷疑根本在鬼扯，經漏夜偵訊後，盧男才坦承「沒見過少女，只是幫忙將少女的手機帶出門亂晃」。

同日，警方還傳喚了羅嫌妻子、友人王男前往說明，兩人雖否認涉案，但警方卻發現羅妻將與丈夫的關鍵對話刪除，懷疑案情並不單純；除此之外，警方也從盧男證詞中發現他說，「當日下午從竹北接到少女後，隨即開車北上，將少女放到環河北路一帶下車後隨即離開」，而監視器畫面卻看到，該時段盧男開著嫌疑車出現在羅男家巷口，因而懷疑，少女可能一直在竹東，而這段監視器，也曾為「關鍵天眼」之一。

▲關鍵天眼曝光！盧男29日下午開車現身羅宅　警疑：人可能還藏在竹東。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲盧男開車從巷口進入後開入社區。

警方雖懷疑羅嫌可能還跟少女在一起，只可惜二度前往都未發現可疑之處，直到警方將羅妻刪除的對話還原後，才請檢方發出搜索票前往叩門搜索。

第3次搜索時，警方在屋內沿途摸、敲牆壁，最後站上羅宅四樓某房間雙層床，往上敲一敲天花板，驚覺上頭一扇空心暗門，沒有上鎖，一推開就發現羅男與正在睡覺的少女藏身其中，少女驚訝醒來，強調想回家。全案更多細節過程及羅男犯案動機，現仍由警方進一步調查中。

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