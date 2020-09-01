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31歲「保全李宗瑞」擁獨棟豪宅　「靠媽族」成包租公...周休7天月領3萬

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記者陳凱力／新竹報導

高雄14歲的國中少女，29日搭乘高鐵到新竹後，上了陌生人的車後失聯，經少女媽媽上各大爆料社團求助並前往警局報案，歷經66小時的地毯式搜尋，終於在1日上午8時50分，在新竹縣竹東中興路一處出透天的天花板夾層被找到，少女被找到後在警方陪同下火速返往高雄，而藏匿的透天厝也引起討論。

▲禁臠高雄少女建案曝光　「7成是空屋沒保全沒監視器」成最佳藏匿地點。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲高雄14歲少女被發現藏匿在竹東一處民宅。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

據了解，這個連棟透天建案於2019年6月完工，全區僅十戶、建坪約在64~66坪，地上四層、五房、並附有車位，不過建案位址因落在新竹縣竹東鎮上與新竹市的交界處，房價也屬便宜，每坪約在18~20萬左右，該社區目前仍有4戶出售，而實際居住戶數也只有3戶，更慘的是，社區裡面並未設置監視器，可說是最佳藏匿地點。

當地民眾說，羅嫌上網出租的位置，就在最後一棟，依竹東新成屋每坪都在25萬起跳來說，這個建案不算什麼昂貴的標的，附近也沒什麼人，實際走訪小社區發現，該社區內並未設置警衛，僅門口一柵欄，外人若不走進，根本不知道有人被藏在屋子裏面。

羅嫌因前案後離開保全經理一職後，與妻子、王男都住在位於竹東的住宅內，3人並未有正式的工作，僅靠將媽媽的透天分租為生，3人居住在透天一樓，其餘二、三、四樓則分成5間房間出租，分別以1.2萬、6千5到5千的金額分租，目前5間套房都是滿租狀態，每月靠著媽媽的房子收租3萬，可說是經典的靠媽一族。

透過網路上民眾開箱介紹該社區的影片發現，新成屋在受出的時候是沒有裝潢的，就竟藏匿14歲少女的「天花板夾層」是不是羅嫌後來才裝潢，也尚不得而知。

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