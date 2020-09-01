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惡狼高鐵特區隨機性侵2女童導致下體大量出血　重判11年

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▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

▲高鐵特區性侵2女童，黃姓男子遭重判11年。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新竹竹北市高鐵特區，爆發惡狼隨機性侵案件。新竹縣新埔鎮男子黃中琦，去年9月間掛上偷來的機車車牌，在高鐵特區內隨機找尋性侵目標，最後以手指性侵2名11歲女童，造成2女童下體裂傷大量出血。一審將黃男重判12年，案經上訴，高院二審仍將他判刑11年，並裁定繼續羈押。

判決指出，38歲的黃男在案發前1個多月，先偷了一塊機車車牌，藏放在自己機車內伺機犯案。而案發於去年7月26日，晚間7點多黃男先騎機車從新埔鎮義民路住處出發，之後先停在巷子內，掛上偷來的車牌，再尋找做案目標。晚間8點多，他騎到竹北市高鐵特區。

黃男見到2名11歲的女童小薇與小千，2人正要到附近的公園玩耍。黃男停妥機車後，從後方接近2名女童，隨即抱起其中一人小薇，以手摀住嘴巴，強脫小薇短褲，並趁隙以手指性侵小薇，小薇下體裂傷出血。一旁的小千想要救同伴，但不知如何是好，只能伸手捏黃男背部。獸性大發的黃男放下小薇，轉頭抓住小千，也以手指性侵得逞，小千下體也因此出血。

黃男犯案後，騎機車逃逸，將機車騎到產業道路內，才換下車牌，並將偷來的車牌以塑膠袋包裝後，棄置於橋下讓河水漂走，才返回住處。檢警循線逮捕黃男，發現他還刻意修剪手指指甲，並關掉手機躲避追緝。檢方聲請羈押，法院裁准收押，黃男還當庭下跪痛哭，但檢方不買帳，批評他是「鱷魚的眼淚」，提起公訴。

一審法院將黃男重判12年，案經上訴，高等法院二審審理後，仍認定黃男性侵2名女童，但黃男賠償2女童家屬共190萬元，達成和解，因此高院改將黃男性侵2女童分別判刑8年與7年6月，合併應執行有期徒刑11年。本案仍可再上訴。

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