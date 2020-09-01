天花板傳來嘻笑...20警房裡搜3次！高雄少女密室中驚醒：我想回家

▲高雄少女失聯3天找到人。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖、陳凱力、林昱萱／高雄、新竹報導

失聯66小時的高雄少女於1日上午8時50分，在羅男的母親家中4樓的密室夾層被找到，事發當時20名警力衝到該房屋，在房內搜了2次都沒搜到，直到第3次才發現該名少女。另外，少女被找到時，已經睡著了，而她醒來之後的第一句話就是，「我想回家」。

據了解，事發當時，高雄出動20名警力，前往羅男的母親家中，接著衝到4樓，搜了2次都沒找到人，但第3次聽到嘻笑，發現嘻笑聲是從在天花板上傳來，之後才在夾層密室找到，而少女當時還在睡覺，在看到警方的第一句話就是我想回家。

▲盧男帶著少女的手機到處跑，誤導警方。（圖／記者陳以昇攝）

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據了解，警方調閱監視器發現，羅男幾天前回到家後一直沒有離開，懷疑羅和少女就在竹東，但是第一次前往尋人沒找到，直到後來羅妻和王男突破心防，才坦承少女還在竹東，警方再次前往竹東尋找，終於在一個夾層裡面找到，少女已經在第一時間被送回高雄。

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