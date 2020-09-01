「保全李宗瑞」略誘少女刑責7年助藏匿者5年　可祭預防性羈押

▲高雄失蹤少女被涉略誘的羅男藏匿在母親住處密室。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者劉昌松／台北報導

高雄失蹤少女被藏在羅男丈母娘住處密室3天後獲救，法界分析，若羅男意圖猥褻或性交而略誘少女離家，最重可判10年徒刑，幫忙藏匿少女的親友最重可判5年，若少女想離開仍被強留並發生性關係，羅男還涉犯妨害自由私行拘禁罪、妨害性自主罪；律師林瓊嘉呼籲，羅男曾有迷姦少女紀錄，再犯率高，應啟動預防性羈押，避免再有人受害。

律師林瓊嘉解釋，一般所謂的「略誘」，在法律上主要分2種，1是違反被害人意願，用強制力等方式，使未滿20歲的人脫離家庭；另1種是未滿16歲的人，即使是自己同意離家，但有可能是因為被害人判斷力不足，遭連哄帶騙，也觸犯1年到7年徒刑的略誘罪。

▲少女疑誤信可打工賺錢而遭羅男誘拐離家。（合成圖／翻攝PTT、少女家屬提供）

而本案14歲少女據稱是因為要從事「代打手遊」工作而搭高鐵北上找羅男，羅男如果一開始就不安好心，又對少女有猥褻或性交行為的話，還可能觸犯「意圖營利，或意圖使被誘人為猥褻之行為或性交」，那略誘罪的刑責就加重到3年以上、10年以下，此時羅男親友，也可能涉犯收受、藏匿被誘人或使之隱避罪，可判6月以上、5年以下徒刑。

此外，外傳少女曾向羅男表示想回家，卻仍遭留下控制行動，羅男可能另外涉及5年以下徒刑的妨害自由私行拘禁罪，若此時羅男又再與少女發生性關係，又會構成最重10年徒刑的與未成年人性交猥褻罪。

因為羅男1個多月前才被台北地院認定，曾對2名少女迷姦、偷拍得逞，判刑10年，雖然羅男尚未因此入監執行，沒有累犯加重的問題，但律師林瓊嘉呼籲，使用藥劑迷姦的性侵再犯率高，且本案恐事涉重罪，有逃亡之虞，呼籲檢察官啟動預防性羈押，避免再有無辜少女受害。



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