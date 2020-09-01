高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」　館長表情逐漸母湯

▲高嘉瑜現身病房獻唱。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

網搜小組／鄺郁庭報導

館長（陳之漢）8月28日凌晨遭槍擊，引發外界譁然，許多大人物也紛紛到病房探視館長，包括侯友宜、柯文哲、黃國昌都現身醫院。館長粉絲專頁「飆捍」1日下午2:56則是貼出一段影片，只見港湖女神高嘉瑜也到現場關心，到病床旁「施放治療術」讓館長的臉逐漸母湯，其他網友則嚇歪「這是我第一次在臉書上看影片，不敢開聲音的一次。」

館長粉絲專頁1日下午以「吟遊詩人施放治療術」為題貼出一段影片，只見港湖女神高嘉瑜綁著招牌公主頭，上半身還穿著輕飄飄的雪紡紗無袖上衣，女神氣質爆表。影片一開頭她就表示「來祝福館長，希望他有隱形的翅膀可以帶領他勇往直前，然後渡過難關」，接下來就開始對著館長獻唱招牌歌《隱形的翅膀》。

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▲館長一臉哭笑不得，讓網友笑炸。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

但館長躺在病床上，不斷露出求救的眼神，表情越來越尷尬，笑容越來越有禮貌，本來還反應「我覺得我身體現在快好起來了」試圖阻止港湖胖虎，沒想到高嘉瑜還是雙手合十、繼續詠唱，讓館長只能眼神死地看著前方。這段祝福一結束，館長馬上直呼「我……我……我我……我傷好很多了……謝謝……」

影片意外釣出台南市長黃偉哲「有……天……籟……的……加……持……相……信……館……長……很……快……可……以……康……復……」，其他網友也紛紛笑噴，「館長受的苦還不夠嗎……身上都7個洞了，現在耳膜又多2個」、「螢幕的我們沒有裝備，館長好了，換我們進醫院」、「聽完只有一個感想『能活著真好』」、「此時此刻是館長一生中最接近死亡的時刻，表情逐漸母湯，想死的心都有了」、「欸，不對，為什麼我手機螢幕突然裂掉，喇叭也開始失靈了。」