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攔下捷克議員被嗆丟臉　陳玉珍：難道民進黨覺得進口美豬很丟臉？

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▲陳玉珍向捷克參議員傳達國民黨拒絕瘦肉精美豬。（圖／翻攝陳玉珍臉書）

▲陳玉珍向捷克參議員傳達國民黨拒絕瘦肉精美豬。（圖／翻攝陳玉珍臉書）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳玉珍1日上午把握捷克參議院議長韋德齊到立法院演說的時間，自製字卡，向其他到場的參議員傳達國民黨拒絕瘦肉精美豬進口，引發熱議，有人甚至批評她丟臉。對此，陳玉珍下午回應，總統蔡英文說美豬進口是福國利民的好政策，國民黨當她把政策宣揚到國際，不就是為她爭光？綠軍怎麼會批評呢？難道民進黨也覺得政策很丟臉嗎？

韋德齊（Miloš Vystrčil）到立法院發表演說，不僅45年來首位外國議長，也是第一次有非邦交國議長到立法院。然而，由於政府拍板開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬及30月齡以的美牛進口，國民黨團遂在韋德齊一行人抵達立院前10分鐘，於議場前召開記者會，向蔡英文和民進黨提醒歐盟至今不只國內拒絕瘦肉精，進口也採零檢出。

結束後，陳玉珍持自製字卡，趕在演講開始前，攔下並向幾名捷克參議員解釋國民黨和捷克一樣，「拒絕含萊克多巴胺的瘦肉精的美豬進口」。消息傳出後，網友湧入陳玉珍臉書，批評她「作秀」、「丟臉丟到國際」等。

對於外界的指責，陳玉珍下午在臉書回應，「民進黨說這樣子在外國友人面前討論這件美豬進口的事是很丟臉的行為！咦？蔡英文不是覺得美豬進口是福國利民的大好政策嗎？」，如果這樣國民黨幫蔡英文把這麼好的政策宣揚到國際去，不就是幫她爭光嗎？「怎麼了？怎麼綠軍會批評呢？莫非你們民進黨也覺得這個政策很丟臉？」

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