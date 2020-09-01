交通大執法！「超常見違規」不在5取締重點　網吵翻：被迫走車道

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

為期1個月全國「路口安全大執法」今起正式上路，針對汽機車不停讓行人、闖紅燈及紅燈右轉等，共5大重點項目進行取締。消息在地方社團引發熱論，大票網友也趁機訴苦，路上、騎樓違停情況嚴重，「行人都被迫走在快車道上！」

據交通部統計，路口行人致死事故前三大肇因，分別為車輛「未注意車前狀況」、車輛「搶越行人穿越道」及行人「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」；為此，內政部與交通部規劃，自9月1日起實施全國同步「路口安全大執法」。

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執法重點項目為：

1.汽機車不停讓行人

2.車輛轉向不暫停讓行人優先通行

3.汽機車闖紅燈及紅燈右轉

4.行人未依規定行走行人穿越道

5.行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

今日是新制上路第一天，網上討論聲浪不斷，臉書社團「我是台中人」就轉貼文章，提醒大家要注意了。對此，網友們紛紛表達看法，「我是行人，10次走斑馬線有11次要讓機車、汽車先過，然後就要紅燈了」、「不要再用禮讓的方法，用確實燈號，讓行人有專用燈號」、「那種把斑馬線當伸展台走台步的人，在那邊歪腰扭臀滑手機慢慢走...唉」、「請不要又是三分鐘熱度的行動」。

另外，不少人也趁機抱怨交通亂象，直言「台中騎樓是自家門口的停車場，行人都要走在車道」、「始終不抓亂開遠燈，過黑的前檔」、「並排暫停，停到機車道的，可以抓一下嗎」、「請嚴格取締違規停車」、「取締違停為何不是重點呢」。

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