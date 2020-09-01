交部修法「不禮讓行人」肇事致死重罰3萬6+吊照　今起大執法1個月

▲9月1日起全台交通大執法連1個月，汽機車不停讓行人可罰1200到3600元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

交通部統計，約有6成交通事故發生於馬路路口，為加強路口安全，交通部與警政署合作，今（1）日起將展開為期1個月的全國「路口安全大執法」。另外，交通部也預告修法，汽機車不禮讓行人加重罰，可開罰1200元到3600元；若肇事致人死亡者，處7,200元以上36,000元以下罰款並吊銷駕照。

國內交通事故死傷人數近兩年惡化攀升，其中30日死亡人數108年2,865人，較107年增加85人，增幅3.1%，且交通事故發生地點計有6成發生於路口，顯見應針對路口交通事故優先防制。近年行人死亡人數自106年381人升至108年458人，而在交岔路口行人事故106年179人升至108年209人。

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交通部鑑於酒駕交通違規罰鍰自102年3月1日由6萬元提昇至9萬元，並配合警察加強執法，已收相當成效，逐步降低相關違規事故傷亡人數，為降低行人交通事故，改善行人交通環境，並參酌現行各國未暫停讓行人之相關罰鍰額度，因此展開修法提高未暫停讓行人之罰鍰。

交通部舉例，各國未禮讓行人罰鍰額度，法國處約新台幣4,739元；韓國處約新台幣5,523元罰鍰；美國紐澤西州處約新台幣6,174元；日本處約新台幣1,3689元罰鍰。這次修法也新增，汽車駕駛人違反規定肇事致人受傷或死亡者，加重罰鍰並吊扣或吊銷其駕駛執照。

▲9月1日起，全台各路口展開為期1個月路口安全大執法。（圖／記者李毓康攝）

預告修法明訂，若汽車駕駛人因不禮讓行人而肇事致人受傷或死亡者，處新台幣7,200元以上3,6000元以下罰鍰。其中，致人受傷者，吊扣駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

同時，修法擴大適用範圍及罰款上限，汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道或交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1,200元以上6,000元以下罰鍰。汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者，處新台幣1,200元以上3,600元以下罰鍰。

另增訂汽、機車駕駛人行經行人穿越道或交岔路口未暫停讓行人、攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者，及因而肇事致人受傷或死亡應接受道路交通安全講習之規定；並增訂汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，行近攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，不暫停讓視覺功能障礙者先行通過者，處新台幣2,400元以上7,200元以下罰鍰。

交通部指出，修法預計先預告60天，之後蒐集各界意見後就會進入法制作業程序，但因還要經立法院三讀通過，目前上路時間還未定。

▲林佳龍提醒駕駛應禮讓行人。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

交通部路口安全大執法（9月1日起，為期1個月）

執法重點項目：

●駕駛→汽機車不停讓行人；車輛轉向不暫停讓行人優先通行；汽機車闖紅燈及紅燈右轉。

●行人→未依規定行走行人穿越道；未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等。

警政署已發函各縣市警察局規劃為期1個月路口安全大執法工作，其執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

9月起將開始大執法工作，汽機車不停讓行人可罰1200到3600元；汽機車闖紅燈可罰1800到5400元；汽機車紅燈右轉可罰600到1800元；行人未依規定行走行人穿越道可罰300元。

在不禮讓行人部分，有三大狀況，包括路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向 1 個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準；路口有人指揮時，不聽從指揮強行通過者，得逕予認定舉發；以攔停舉發方式執行為原則，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，得直接逕行舉發。

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